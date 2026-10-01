Este jueves se realizó el acto de premiación del Concurso Provincial de Ideas "Plaza Italia: un ágora sostenible para Santa Fe", iniciativa impulsada para aportar propuestas destinadas a la refuncionalización, puesta en valor y jerarquización de los espacios circundantes al Palacio Legislativo de la provincia de Santa Fe.
La Legislatura premió las ideas para recuperar la Plaza Italia
El concurso no vinculante reunió a 31 propuestas para la refuncionalización de los espacios circundantes al Palacio Legislativo. Se realizó una ceremonia en la Legislatura en la que hubo entrega de reconocimientos y premios a los proyectos seleccionados.
Ante una nutrida concurrencia que se dio cita en el hall central del edificio, el acto fue presidido por el presidente provisional del Senado y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; la ex vicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia; el vicepresidente primero de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Corral; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio Basile.
También estaban presentes el presidente del Directorio Superior Provincial del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe, Marcelo Lamberto; y la presidenta del Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 1, Victoria Alconchel.
Durante el acto, Michlig destacó el sentido de la iniciativa y el proceso participativo que permitió definir las propuestas distinguidas. "Sentía que estábamos usurpando algo que le corresponde a los vecinos. Si queremos ser verdaderos representantes tenemos que achicar esa brecha, estar más cerca de los ciudadanos y tomar decisiones que realmente reflejen que los estamos representando", expresó.
En ese sentido, señaló que el objetivo es recuperar el espacio actualmente destinado al estacionamiento para convertirlo en un lugar de uso público. "Pretendemos que, en lugar de ver muchísimos autos como vemos hoy, este lugar lo puedan utilizar los vecinos. Esto tiene que ser un espacio no solo para los santafesinos de la capital, sino para todos los que venimos a la capital provincial", sostuvo.
Punto de partida
El presidente provisional del Senado también valoró la decisión de realizar un concurso de ideas para definir las características de la intervención. Al respecto, Michlig remarcó que las propuestas premiadas serán tomadas como punto de partida para continuar trabajando y que se buscará incorporar otras miradas.
"Este es un concurso público de ideas. Hoy se premia al proyecto ganador y las menciones, y buscaremos la forma de perfeccionarlo teniendo en cuenta otras miradas. De ninguna manera queremos imponer algo; queremos que refleje el sentir de la mayor cantidad de personas e instituciones posible", afirmó.
Cabe recordar que luego de conocerse el proyecto ganador, la Vecinal Sur planteó algunas observaciones sobre distintos aspectos del mismo: pidió mayor presencia de vegetación, solicitó precisiones sobre los dos grandes piletones previstos y reclamó que el mobiliario contemple especialmente a los adultos mayores que utilizan habitualmente el espacio, entre otros.
Siguientes etapas
Para finalizar, Michlig planteó la necesidad de avanzar en la siguiente etapa: "Ahora no podemos demorarnos: hay que avanzar en plasmar esto en un proyecto definitivo, en un pliego y llamar a licitación. Queremos ejecutar la obra en el menor tiempo posible para que la podamos disfrutar entre todos". Y concluyó: "Sentimos la satisfacción, como ciudadanos, de que le estamos devolviendo este espacio a los vecinos".
El Concurso Provincial de Ideas tuvo carácter no vinculante y constituye una instancia para aportar propuestas y miradas sobre la futura intervención del espacio. A partir de las ideas presentadas y de los aportes recogidos durante el proceso, se avanzará en las gestiones necesarias para determinar los costos de la obra, definir fuentes de financiamiento y elaborar el proyecto ejecutivo definitivo que permita posteriormente realizar el llamado a licitación pública.
En esta nueva etapa se tendrán en cuenta las distintas propuestas presentadas en el concurso, así como la mirada de las vecinales, las asociaciones de comunidades italianas, los vecinos y demás personas interesadas, con el objetivo de avanzar hacia una intervención que contemple las distintas perspectivas vinculadas con este espacio significativo de la ciudad.
A su turno, Scaglia destacó la importancia de transformar el espacio destinado actualmente al estacionamiento. "Es triste que este lugar sea para los autos cuando uno después se va de la Legislatura y se encuentra con un montón de familias que vienen a pasar el rato y traen a sus chicos. Va a ser muy importante que tengamos una plaza en este lugar", expresó.
Además, hubo discursos de Corral, Garibaldi, Lamberto, Alconchel; y los arquitectos Germán Müller y Martín González del proyecto ganador.
Reconocimientos y proyectos distinguidos
Durante el acto se entregaron diplomas a los integrantes del jurado, que tuvieron a su cargo la evaluación y análisis de las propuestas presentadas: Griselda Alicia Bertoni, por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 1; Sebastián Bechis, elegido por el voto de los participantes; Marcelo Pascualón, integrante del Gobierno Provincial; Gabriel Navarrete, representante de la Municipalidad de Santa Fe; Luciano Mohamad y Corina Marenoni, en representación de la Cámara de Diputadas y Diputados; Leonardo Stangaferro y Alejandro Morales, por la Cámara de Senadores; y Jorge Moscato, por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos.
También fueron reconocidos asesores que colaboraron en la organización y desarrollo del concurso, entre ellos integrantes del Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 1 y personal de ambas Cámaras legislativas, del Gobierno Provincial y de la Municipalidad de Santa Fe.
Asimismo, se entregaron reconocimientos a los proyectos distinguidos con menciones sin orden de mérito: "Claustro Vivo, Ágora Contemporánea", integrado por el arquitecto Javier Martín Barducco y los colaboradores Francisco Garrido, Lucas Alberto Henquín y Alejandro Trucco; y "Octubre", integrado por los arquitectos Ángel Manuel Giudici, José Ignacio Reyt y Manuel Alberto Arias, junto a los colaboradores Florencia Suárez, Guillermo Steinmann, Facundo Balari, Victoria Marchetti, Julia Taleb y Nuriam Zoso.
El segundo premio correspondió al proyecto "Vínculos Urbanos", de autoría del arquitecto Gerardo Caballero, junto a los colaboradores Paola Gallino, Analía Solomonoff, Lautaro Gerbaudo y Lorenzo Leguizamón.
El primer premio fue para el proyecto "Sombra y Agua", de los arquitectos Germán Müller y Martín González, junto a los colaboradores Mario Galiana Liras, Lucila Genevois, Luana Francou, Brenda Zingerling, Micaela Zingerling, Lara Pintos y Ana Paula Giordanino.