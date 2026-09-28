El proyecto ganador para la renovación de Plaza Italia de la ciudad de Santa Fe generó nuevas observaciones de la Vecinal Sur, que espera conocer en detalle la propuesta antes de que avance su ejecución. Desde la institución remarcaron que todavía puede haber modificaciones y plantearon dudas sobre distintos aspectos del diseño.
Vecinos de barrio Sur plantean sus dudas sobre el diseño para renovar la Plaza Italia
Laura Dandrea, de la Vecinal Sur, explicó los planteos elevados a las autoridades y señaló las inquietudes sobre espacios verdes, juegos infantiles, mobiliario y seguridad en la zona.
En diálogo con CyD Noticias, Laura Dandrea, referente de la Vecinal Sur, explicó que la entidad pudo observar parte de la propuesta a través de las imágenes difundidas y decidió presentar sus inquietudes ante distintos organismos. La nota fue enviada al Colegio de Arquitectos, al intendente, al Senado y a la comunidad italiana.
“Vimos muy poco del proyecto, más que lo que se difundió en las redes sociales. Con relación a eso vimos algunas cositas que creemos que teníamos que observar y así lo hicimos”, explicó Dandrea.
La referente aclaró que la presentación no busca cuestionar el proceso ni el trabajo del profesional a cargo. Las observaciones apuntan a aspectos que la vecinal ya había planteado durante una instancia anterior de participación.
Dudas sobre el diseño
Uno de los puntos señalados está relacionado con el tratamiento de los espacios verdes. La Vecinal Sur considera que la vegetación debería tener mayor presencia en la nueva configuración de la plaza. “El verde puntualmente que no lo vemos. Más que en los laterales como hoy por hoy está”, sostuvo Dandrea.
También existen interrogantes sobre los dos grandes piletones que aparecen en la propuesta, debido a que los vecinos todavía no cuentan con información suficiente sobre sus características.
El mobiliario es otro de los aspectos que la institución pretende discutir. En particular, la referente puso el foco en las personas mayores que viven en el barrio y utilizan habitualmente los espacios públicos. “Sabemos qué es lo que se ve en todas las plazas, pero ya que está la vamos a hacer prácticamente nueva, pensemos en la gente que la va a ocupar y disfrutar”, planteó.
Desde el Colegio de Arquitectos respondieron a la presentación de la vecinal. Dandrea también mantuvo una comunicación con la presidenta de la institución, quien le explicó que el proyecto todavía atraviesa una etapa en la que pueden evaluarse modificaciones.
Por ese motivo, la Vecinal Sur espera una nueva convocatoria para acceder a la propuesta completa y realizar sus aportes antes de que se definan los detalles definitivos.
Cambios en los juegos
La ubicación del sector infantil también despertó inquietudes. Durante las conversaciones previas, la vecinal había planteado que “los juegos tuvieran un lugar importante de la plaza”.
Ahora el proyecto contempla su instalación en la esquina de General López y Urquiza, un punto que la institución considera necesario analizar por las características del tránsito en ese cruce.
La propuesta también contempla trasladar elementos vinculados con la comunidad italiana que actualmente se encuentran sobre calle Urquiza. Según explicó la referente, pasarían a ubicarse frente al Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez, por calle 4 de Enero.
La vecinal busca conocer cómo quedarán integrados esos elementos al nuevo diseño y qué condiciones tendrá el sector destinado a preservar la identidad de la comunidad italiana.
Reclamo por seguridad
En paralelo al debate por la renovación del espacio público, desde la Vecinal Sur expresaron preocupación por distintos hechos de inseguridad registrados en el barrio.
Dandrea mencionó nuevamente los robos de picaportes de bronce y señaló que la situación ya fue comunicada a autoridades municipales. También hizo referencia al movimiento que se registra en los andenes de la estación Mitre.
La institución reclama recuperar allí una presencia de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), que anteriormente contaba con un punto de permanencia en el sector.
Según explicó la referente, los vecinos también observan un movimiento constante de personas en situación de calle y manifiestan preocupación por los arrebatos. En ese sentido, señaló que una de las dificultades del sector está relacionada con la posibilidad de abandonar rápidamente la zona después de cometer un delito. “Tenemos la salida al oeste muy liberada”, explicó.
Una medida preventiva
Consultada sobre el posible impacto de recuperar una posta de la GSI, Dandrea consideró que su presencia podría contribuir a desalentar determinados hechos, aunque aclaró que no se trata de una fuerza policial. “Creo que el estar, el verlos diariamente hace que disminuya la inseguridad”, afirmó.
Mientras aguardan una nueva convocatoria para analizar la propuesta integral, desde la vecinal buscan que las observaciones realizadas sean consideradas durante el desarrollo del proyecto. Para la institución, la renovación representa una oportunidad para incorporar las necesidades de quienes utilizan diariamente el espacio y contemplar también las condiciones de seguridad del entorno.