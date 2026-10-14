La ciudad de Santa Fe tendrá este miércoles 14 de octubre una jornada con temperaturas moderadas y abundante nubosidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La máxima prevista es de 21°C, mientras que la mínima se ubicó en torno a los 13°C. A diferencia de lo anticipado inicialmente, el último informe no prevé lluvias significativas durante el día.
Miércoles con cielo nublado y una máxima de 21°C en la ciudad de Santa Fe
La jornada comenzó con 13,5°C y una humedad del 96% en la capital provincial. El pronóstico anticipa cielo nublado durante la mañana y mayormente nublado por la tarde y la noche, con baja probabilidad de precipitaciones.
A las 7, el registro meteorológico marcaba 13,5°C, cielo algo nublado, humedad del 96% y viento del sur a 6 km/h. La presión atmosférica era de 1016,1 hPa y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.
El sol salió a las 6.24 y se pondrá a las 19.14, por lo que la ciudad tendrá casi 13 horas de luz natural.
Cómo estará el tiempo
Durante la mañana, el cielo estará nublado, con una temperatura prevista de 15°C y una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%. El viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Por la tarde, se espera que la temperatura alcance los 21°C, la máxima prevista para la jornada. El cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de lluvias se mantendrá entre el 0% y el 10%. El viento rotará al este y conservará velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 19°C. La probabilidad de precipitaciones continuará baja, también entre el 0% y el 10%, con viento del este.
De acuerdo con estos valores, no se esperan cambios térmicos bruscos durante el día. La nubosidad será la característica principal del tiempo en la capital provincial, mientras que las temperaturas se mantendrán agradables durante las horas centrales de la jornada.
Pronóstico extendido
El pronóstico oficial anticipa temperaturas moderadas para el resto de la semana, con máximas que descenderán gradualmente hasta el sábado y mínimas más bajas hacia el fin de semana.
Jueves 15 de octubre: se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 20°C. Los valores serán similares a los de este miércoles, aunque con un grado menos en la máxima prevista.
Viernes 16 de octubre: la mínima será de 15°C y la máxima llegará a los 19°C. Se mantendrán las condiciones térmicas moderadas, con una temperatura máxima inferior a la de las jornadas anteriores.
Sábado 17 de octubre: se prevé un descenso de las temperaturas, con una mínima de 12°C y una máxima de 18°C. La mañana será más fresca y la máxima marcará el valor más bajo del período de tres días.