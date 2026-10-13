Este miércoles

Con bandas locales y entrada libre, la ciudad conmemora el Día del Rock Santafesino

La propuesta busca homenajear la historia musical de la ciudad y recordar el primer festival de rock realizado en la Isla Berduc en octubre de 1971. Caras Nuevas, Gonza Villarino y Mr Caterva serán parte de una noche con entrada libre y gratuita.