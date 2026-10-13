La ciudad celebrará el Día del Rock Santafesino con un recital el miércoles 14 de octubre, desde las 21. La actividad forma parte del Mes del Rock y es impulsada por los concejales Julián Martínez y Violeta Quiroz. La entrada será libre y gratuita.
Con bandas locales y entrada libre, la ciudad conmemora el Día del Rock Santafesino
La propuesta busca homenajear la historia musical de la ciudad y recordar el primer festival de rock realizado en la Isla Berduc en octubre de 1971. Caras Nuevas, Gonza Villarino y Mr Caterva serán parte de una noche con entrada libre y gratuita.
Una efeméride local
El encuentro se realizará en Stanley Bar, ubicado en 25 de Mayo 3301, en la ciudad de Santa Fe. La fecha conmemora el primer festival de rock realizado en octubre de 1971 en la Isla Berduc, un acontecimiento que forma parte de la historia musical santafesina.
El Día del Rock Santafesino fue establecido por ordenanza municipal para reconocer ese antecedente y poner en valor la trayectoria del género. En este marco, la concejala Violeta Quiroz destacó la importancia de promover a sus protagonistas. “Podemos decir que Santa Fe es la cuna del rock”, expresó, y señaló que uno de los objetivos es potenciar a las bandas de la ciudad.
Además, remarcó la importancia del trabajo colectivo y de la articulación con el sector privado para ampliar la difusión de las propuestas locales y generar más espacios para los músicos.
Bandas locales
La jornada contará con las presentaciones de Caras Nuevas, Gonza Villarino y Mr Caterva, en una propuesta que busca dar visibilidad a la escena rockera de la ciudad.
Por su parte, el concejal Julián Martínez sostuvo que Santa Fe tiene una trayectoria musical que va más allá de los géneros por los que suele ser reconocida. “Es una ciudad pionera y cuna de muchos géneros”, afirmó, y señaló la importancia de visibilizar también su historia vinculada al rock.
Más escenarios
Martínez vinculó la propuesta con otras iniciativas impulsadas desde el Concejo Municipal para acompañar a los artistas locales, como los encuentros de Jueves de Session, que se realizan cada 15 días.
Según explicó, cuando se abrió la inscripción para participar de esas actividades, más de 150 bandas se anotaron rápidamente. Para el concejal, esa respuesta refleja la necesidad de contar con más escenarios donde los músicos puedan presentar sus trabajos. “Hay una necesidad de generar estos escenarios para mostrar la música que hacen nuestros artistas”, expresó.
También advirtió que el acompañamiento a la escena musical requiere continuidad y no debe limitarse a una sola actividad. “Es importante entender que no es un evento aislado”, señaló, y destacó la necesidad de sostener estas propuestas con trabajo y recursos.
Trabajo conjunto
Tanto Quiroz como Martínez resaltaron la importancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para fortalecer la agenda cultural y ampliar las oportunidades para los músicos de la ciudad.
La propuesta busca mantener viva la historia del rock santafesino y acompañar a las bandas locales mediante espacios que permitan difundir su música y acercarla a la comunidad.