Este jueves a partir de las 21 hs., Tribus Club de Arte, República de Siria 3572 de la ciudad de Santa Fe, dará inicio formal al ciclo "Jueves de Sessions en la Capital”, una iniciativa de articulación institucional desarrollada con el Concejo Municipal.
Llega “Jueves de Sessions”, un ciclo del Concejo y Tribus para promocionar bandas de rock santafesinas
Con entrada libre y gratuita, este jueves a las 21 hs. en Tribus Club de Arte comienza un nuevo ciclo enfocado en potenciar a los artistas locales y reactivar la agenda nocturna de los jueves en la ciudad. La primera fecha tendrá como protagonistas a Kasset, Nicolás y Mar Angeles.
El objetivo es fortalecer la producción cultural local de las bandas de rock, promover el desarrollo de artistas locales y ampliar el acceso de la comunidad al género musical. La primera fecha contará con los shows en vivo de Kasset, Nicolás y Mar Ángeles, tres destacadas propuestas de la escena musical santafesina.
Detalles
En la conferencia de prensa de presentación del ciclo, que se realizó este martes, el concejal Julián Martínez, impulsor de esta propuesta junto al presidente del Concejo Sergio “Checho Basile, y José “Chengo” Altamirano, responsable de Tribus, brindaron detalles de la propuesta cultural.
“Entendemos que la cultura es promotora de valores sociales positivos. Por eso, desde el Concejo Municipal, nos pone muy contentos acompañar esta propuesta que nos va a permitir aprovechar un espacio tan emblemático para la ciudad como es Tribus para que dos jueves al mes las bandas locales puedan presentarse en este escenario y mostrar su talento a toda la sociedad”, dijo el concejal Martínez. Respecto al nombre de la propuesta explicó que “la idea surgió de un juego de palabras como continuidad de las sesiones legislativas que se realizan justamente estos días, y porque con esta propuesta se busca también recuperar las noches de jueves en Tribus, como espacio de encuentro con la música”.
Por su parte, Chengo comentó cómo se seleccionaron las primeras bandas que subirán al escenario: “Para los primeros dos jueves, convocamos a artistas que participaron del Concurso de Bandas que hicimos acá. Luego, abriremos un formulario que estará disponible en nuestras redes para que puedan inscribirse todas las bandas de la ciudad que quieran participar”. Y anticipó que para próximos jueves “estamos avanzando con artistas sorpresa, de renombre, que tiene que ver con la cultura santafesina”.
Una iniciativa artística e integral
En el debut del ciclo, se presentarán Kasset con su propuesta sonora de vanguardia dentro del indie/pop local; Nicolás y sus canciones de autor con una sólida impronta pop-rock, y Mar Ángeles, un proyecto caracterizado por la sensibilidad vocal y un cálido repertorio.
Con entrada libre y gratuita, la propuesta contempla la realización de diez fechas en total hasta finalizar el año, programando dos jueves por mes con grillas integradas por tres artistas o bandas locales por jornada.
Articulación público-privada para la cultura local
Con más de 16 años de trayectoria ininterrumpida como espacio independiente de referencia regional y nacional, Tribus Club de Arte impulsa este proyecto en conjunto con el Honorable Concejo Municipal para dinamizar el ecosistema cultural, generar trabajo para músicos, técnicos y emprendedores, y favorecer la actividad gastronómica, comercial y turística de Santa Fe a mitad de semana, revalorizando los jueves como un punto de encuentro clave dentro de la agenda nocturna santafesina.