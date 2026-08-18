Ciudad capital

Llega “Jueves de Sessions”, un ciclo del Concejo y Tribus para promocionar bandas de rock santafesinas

Con entrada libre y gratuita, este jueves a las 21 hs. en Tribus Club de Arte comienza un nuevo ciclo enfocado en potenciar a los artistas locales y reactivar la agenda nocturna de los jueves en la ciudad. La primera fecha tendrá como protagonistas a Kasset, Nicolás y Mar Angeles.