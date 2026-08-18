Las hermanas Marilina y Lula Bertoldi (Eruca Sativa) estrenan su versión de “Momentismo Absoluto”, el clásico de la banda española Fangoria, incluido en la banda sonora de “Moria”, la serie de Netflix inspirada en la vida de Moria Casán que se estrenó el 14 de agosto. La canción acompaña la escena en la que la ficción presenta al personaje interpretado por Cecilia Roth.
Marilina y Lula Bertoldi versionaron "Momentismo Absoluto" para la serie “Moria”
Las hermanas sunchalenses encontraron su oportunidad de reunirse en el estudio ante la propuesta de la producción, responsable de la elección del tema. La versión suma un vuelo más rockero y explosivo -bien fiel al estilo de ambas-, que se despliega con fuerza sobre el final del tema.
La elección del tema fue de la producción de la serie, propuesta que conectó de inmediato con ambas artistas, que encontraron en la sesión de grabación una oportunidad única: pese a compartir años de trayectoria activa cada una por su lado, nunca antes habían trabajado juntas en el estudio.
Más allá de subirse juntas a algún escenario, lo más cercano fue cuando Lula metió unos coros en “Sales”, parte de “El peso del aire suspirado”, primer trabajo solista de Marilina.
Experiencia
“Fue una re linda oportunidad de trabajar con Lula en el estudio, algo que no había sucedido a pesar de tantos años de carrera siendo hermanas y ambas súper activas. La dinámica y cómo trabajamos juntas fue perfecta”, cuenta Marilina.
Sobre las jornadas en el estudio Lula dice “Siendo la primera vez que entramos juntas al estudio la pasamos bomba. Nos juntamos con la premisa de que sea puro disfrute, pasarla bien haciéndolo”.
La versión suma un vuelo más rockero y explosivo -bien fiel al estilo de ambas-, que se despliega con fuerza sobre el final del tema. Esa intensidad creciente busca representar el mismo momento que atraviesa la trama en esa escena: la irrupción del personaje de Cecilia Roth.
Todo el proceso, desde el arreglo de esta versión hasta la grabación final, lo hicieron ellas dos solas, en el estudio de Marilina.
Sobre las artistas
Marilina Bertoldi es una artista multifacética argentina. Compositora, productora, multiinstrumentista y performer. Ganadora del Gardel de Oro por su álbum “Prender un fuego” y Mejor Álbum Artista de Rock con “Para quien trabajas Vol. 1”, recibió múltiples nominaciones a los Latin Grammy. Criada en el under de todo el mapa argentino, actualmente abriéndose paso en la escena internacional.
Una artista queer que rompe los moldes, que se guía sólo por lo que le divierte y que nunca se repite. Con su quinto álbum de estudio “Para Quien Trabajas Vol. 1” Marilina se consolida como una de las voces referentes de su generación. En vivo, su propuesta no se limita a interpretar canciones: es un acto de electricidad pura que desarma y magnetiza a quienes la escuchan.
Luisina “Lula” Bertoldi, nacida en Sunchales (Santa Fe) en 1985, es cantante, guitarrista y compositora. Conforma hace 17 años el trío Eruca Sativa junto con Brenda Martin y Gabriel Pedernera. Con esta formación giró por Argentina, Chile, Cuba, Colombia, México, Paraguay, Uruguay, Bolivia, España.
Eruca Sativa grabó siete discos de estudio y tres en vivo, y obtuvieron múltiples nominaciones en los premios Latin Grammy, y se adjudicaron siete Premios Gardel a la Música Argentina.