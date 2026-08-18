Clásico de Fangoria

Marilina y Lula Bertoldi versionaron "Momentismo Absoluto" para la serie “Moria”

Las hermanas sunchalenses encontraron su oportunidad de reunirse en el estudio ante la propuesta de la producción, responsable de la elección del tema. La versión suma un vuelo más rockero y explosivo -bien fiel al estilo de ambas-, que se despliega con fuerza sobre el final del tema.