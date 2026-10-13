El viernes 16, a partir de las 9 en el Centro Comercial de Santo Tomé (Almirante Brown 2028) tendrá lugar el octavo Foro Metropolitano de Concejales, organizado por el Concejo Municipal de Santa Fe, Concejo Municipal de Santo Tomé y el Ente de Coordinación del Área Metropolitana, ECAM.
Nuevo encuentro del Foro Metropolitano de Concejales
Tendrá lugar el próximo viernes 16 de octubre. Abordará temas como inteligencia artificial y trabajo legislativo; gestión de residuos, plusvalía urbana y movilidad, entre otros.
La apertura será con el panel: “Inteligencia artificial al servicio del trabajo legislativo”, en el que participarán el decano de la UTN FRSF, Ing. Alejandro Toffolo; el docente de esa casa y especialista en IA Ing. Mauro Pacchiotti y la licenciada en Comunicación Institucional Soledad Martínez, de la Defensoría del Pueblo. Coordina María Laura Spina, abogada, magister en Ciencia de la Legislación, diplomada en Ciberdelitos y profesora en UNL, UTN y UBA en temas de Derecho y Tecnologías.
A partir de las 10 se desarrollarán las comisiones de trabajo de acuerdo a tres ejes: Gestión de residuos urbanos; Plusvalía urbana (captación de valor), terrenos ociosos y bancos de tierra; y Movilidad: modernización, plataformas y el futuro de taxis y remises. Vale destacar que la participación en comisiones requiere inscripción previa y es exclusiva para concejales, miembros de comisiones comunales y asesores.
“La idea del Foro es que los legisladores puedan construir una mirada compartida y, cuando corresponda, normativas compatibles, complementarias o directamente comunes”, aseguró el presidente del concejo Municipal de Santa Fe, Sergio “Checho” Basile, quien en la apertura estará acompañado por su par de Santo Tomé, Mity Reutemann.
Finalmente, a las 12 tendrá lugar el conversatorio: “Riesgo hídrico y fenómeno del Niño”, a cargo del secretario de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo y el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de UNL, Felipe Franco.
Quienes deseen participar, pueden contactarse al mail [email protected] y registrarse.
Integrantes
Las localidades que integran el Foro son: Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes, Cabal, Campo Andino, Candioti, Cayastacito, Cayastá, Colonia San José, Emilia, Empalme San Carlos, Esperanza, Franck, Helvecia, Laguna Paiva, Llambi Campbell, Matilde, Monte Vera, Nelson, Pujato Norte, Recreo, San Agustín, San Carlos Norte, San Jerónimo Norte, San José del Rincón, Santa Fe, Santa Rosa de Calchines, Santo Tomé y Sauce Viejo.