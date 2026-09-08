Periodismo ciudadano

Santo Tomé: así viven los vecinos de Adelina Centro entre basura, calles de tierra y un obrador sin terminar

Los habitantes del barrio mostraron distintos puntos que generan preocupación y piden que el municipio intervenga. Señalan la acumulación de residuos en descampados, dificultades para transitar por calles de tierra y un obrador que permanece inconcluso.