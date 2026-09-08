Vecinos de barrio Adelina Centro, en Santo Tomé, volvieron a reclamar respuestas a la Municipalidad por distintas situaciones que afectan al entorno donde viven. A través de imágenes acercadas a El Litoral, señalaron varios puntos del barrio que, según plantean, necesitan atención y mantenimiento.
Santo Tomé: así viven los vecinos de Adelina Centro entre basura, calles de tierra y un obrador sin terminar
Los habitantes del barrio mostraron distintos puntos que generan preocupación y piden que el municipio intervenga. Señalan la acumulación de residuos en descampados, dificultades para transitar por calles de tierra y un obrador que permanece inconcluso.
Uno de los principales reclamos está relacionado con la presencia de residuos en espacios abiertos. En la zona de Chapeaurouge y Batalla de San Lorenzo, los vecinos advierten sobre la formación de un microbasural.
La situación también se repite en Ricchieri y Centenario, donde un descampado acumula distintos tipos de residuos. Entre ellos, los vecinos remarcan la presencia de bolsas de silo abandonadas.
Piden limpiar y evitar que vuelvan los microbasurales
Para los habitantes del sector, el problema no termina con el retiro de los residuos. También reclaman que se tomen medidas para evitar que los mismos lugares vuelvan a convertirse en puntos donde se arroja basura.
La preocupación se extiende además al estado de algunas calles de tierra. Los vecinos señalan que las condiciones dificultan la circulación y que, después de las lluvias, el tránsito puede volverse todavía más complicado.
Por eso, solicitan al municipio que intervenga en el mantenimiento de las calles y en los sectores donde se acumulan residuos.
La situación de un obrador inconcluso
Otro de los puntos que los vecinos quieren visibilizar es un obrador que quedó inconcluso.
El espacio permanece en esas condiciones y genera preocupación entre quienes viven en las inmediaciones. Los vecinos reclaman a la Municipalidad que se defina qué sucederá con el lugar y que se complete o acondicione el sector para evitar que continúe deteriorándose.
Un pedido de respuestas al municipio
Los distintos reclamos tienen como destinatario a la Municipalidad de Santo Tomé. Los vecinos de Adelina Centro piden que se intervenga en los puntos señalados y que se brinden respuestas sobre las acciones previstas para mejorar la situación.
En agosto, el Concejo Municipal de Santo Tomé aprobó un pedido para erradicar y prevenir microbasurales en Adelina Centro, Este y Oeste, con especial atención en aquellos lugares que puedan representar un riesgo ambiental o sanitario.
Mientras tanto, los habitantes del barrio vuelven a mostrar las condiciones de distintos sectores y esperan que los reclamos se traduzcan en intervenciones concretas.
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