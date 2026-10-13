El concejal Lucas Simoniello se refirió al escenario político de Santa Fe de cara a 2027, destacó que el radicalismo tiene dirigentes con proyección y sostuvo que el debate debe centrarse en los objetivos y las respuestas para la ciudad. Además, enumeró desafíos de gestión y reclamó medidas frente a los inmuebles abandonados.
Rumbo a 2027, Simoniello pidió debatir soluciones para Santa Fe y actuar sobre las “caries urbanas”
El concejal destacó figuras del radicalismo y planteó la necesidad de una renovación generacional. Además, enumeró desafíos de gestión y reclamó que el municipio pueda intervenir en propiedades abandonadas para mejorar el entorno urbano.
Al analizar el futuro político de Santa Fe, Simoniello afirmó que el radicalismo tiene buenas figuras y mencionó a Sergio Basile, presidente del Concejo Municipal; Virginia Coudannes, vocera del Gobierno provincial; y Paco Garibaldi, senador provincial por el departamento La Capital.
Sin embargo, el concejal consideró que la discusión no debe limitarse a los nombres propios, sino enfocarse en los proyectos y objetivos para la ciudad. “No creo que el tema más importante sea quién, sino para qué”, afirmó.
En esa línea, se definió como parte de una nueva generación política que debe cambiar la manera de abordar los problemas locales. “Me siento parte de una nueva generación que tiene que dejar de administrar los problemas de la actualidad para pasar a resolverlos”, sostuvo.
Los desafíos de Santa Fe
Entre los temas que Simoniello señaló como pendientes figuran los desagües cloacales, la gestión de residuos y la situación del relleno sanitario, cuya vida útil estimó en cinco años y medio. También mencionó la inteligencia artificial, la economía del conocimiento y los espacios para la actividad industrial.
Al referirse a la competencia política, el edil planteó que las diferencias entre dirigentes deben dar paso a una disputa centrada en las soluciones para los vecinos. “No es competir entre nosotros, es competir por resolver los problemas de la ciudad de Santa Fe”, expresó.
Caries urbanas
En materia de reclamos urbanos, Simoniello indicó que relevó más de 410 inmuebles abandonados, a los que denomina “caries urbanas”. Según explicó, alrededor de 25 registraron alguna intervención, como cortes de pasto, mejoras en el entorno o avances vinculados con permisos de obra. También señaló que algunos propietarios no residen en Santa Fe.
Uno de los casos señalados es un edificio patrimonial ubicado en 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen, que comparte sede con un establecimiento educativo y donde se denunció la presencia de roedores y palomas. “Queremos que de forma urgente el Ejecutivo pida auxilio de la Justicia para poder entrar a limpiar, cargándole el costo a los dueños”, reclamó.
Entre los demás ejemplos, mencionó una propiedad en 9 de Julio y Suipacha y el terreno donde funcionaba la panadería Espiga de Oro, sobre calle San Jerónimo. En este último caso, indicó que los propietarios realizan fumigaciones periódicas, aunque persisten reclamos por el estado de las veredas, la suciedad y las dificultades para circular a pie.
También recordó el caso de un antiguo motel ubicado en Blas Parera al 9300, que fue recuperado tras reiteradas quejas vecinales. A su vez, señaló una propiedad en J. R. Méndez y Blas Parera, cuyos dueños realizaron tareas de limpieza luego de múltiples pedidos.
Sobre la responsabilidad del municipio ante estas situaciones, Simoniello sostuvo: “Creo que para eso tiene que estar el municipio, para barrer con los problemas que pueda tener el sector privado para invertir y principalmente los vecinos para vivir mejor”.