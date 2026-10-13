Escenario político

Rumbo a 2027, Simoniello pidió debatir soluciones para Santa Fe y actuar sobre las “caries urbanas”

El concejal destacó figuras del radicalismo y planteó la necesidad de una renovación generacional. Además, enumeró desafíos de gestión y reclamó que el municipio pueda intervenir en propiedades abandonadas para mejorar el entorno urbano.