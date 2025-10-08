#HOY:

Jueves 9 de octubre

El Concejo Municipal celebra el Día del Rock de Santa Fe

Se presentará la banda “Tarro & The Baldes” y se entregará a sus allegados la distinción de Santafesino Destacado al artista recientemente fallecido Leonardo Agustín Moscovich.

En el recinto de sesiones del Concejo Municipal,
 12:27

Este jueves 9 de octubre a las 17.30 horas, en el recinto de sesiones del Concejo Municipal, se llevará adelante un acto en el marco del Día del Rock de Santa Fe.

Se presentará la banda “Tarro & The Baldes”Se presentará la banda “Tarro & The Baldes”

Recordamos que la ordenanza Nº 12820, sancionada en 2022, establece el día 10 de octubre de cada año como Día del Rock de Santa Fe y a octubre como Mes del Rock de Santa Fe, en conmemoración del primer festival de rock llevado a cabo en la Isla Berduc en el mes de octubre del año 1971.

El acto contará con un reconocimiento al músico, tatuador y dibujante Leonardo Agustín Moscovich, recientemente fallecido, destacado por su significativa trayectoria en el mundo de las artes y su importante contribución a la cultura santafesina. Los integrantes del grupo La Cruda serán quienes recibirán la distinción.

Reconocimiento al músico, tatuador y dibujante Leonardo Agustín MoscovichReconocimiento al músico Leonardo Agustín Moscovich. Créditos: Manuel Fabatía

El cierre del acto será con la presentación del grupo “Tarro & The Baldes”, ganadores de la Bienal del Arte Joven 2024 y del Concurso Canción de la Ciudad 2024.

La actividad es con cupo limitado, adjuntamos link de inscripción.

Arte Música Teatro
Santa Fe Ciudad
Eventos Culturales
Concejo Municipal de Santa Fe
Efemérides

