Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Sauce Viejo
La lista de tareas previstas para este 14 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen ilustrativa.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Menchaca, Hnos. Figueroa, Storni y Neuquén
08:30 - 12:30 Av. Peñaloza, Aguado, Espora y Alberti
08:30 – 12:30 Av. Peñaloza, Estrada, J. de la Rosa y Alberti
09:00 - 12:00 Bv. Gálvez, Alem, Dorrego y Laprida
Sauce Viejo
09:00 - 13:00 Ruta Nac. N11, Entre Ríos, Calle 16 y Panamá
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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