Departamento Las Colonias

Pilar celebró sus 150 años con una producción audiovisual que une música, danza e identidad

Una realización artística colectiva convirtió a “El Témpano”, la emblemática obra de Adrián Abonizio, en el eje de un homenaje que reunió a músicos, coreutas, bailarines y artistas de la localidad. El proyecto, concebido y producido por el maestro Julián Ovando Salemi, puso en valor el talento local y la fuerza de la cultura como expresión de identidad comunitaria.