Durante octubre, en el Mes del Adulto Mayor, el programa impulsado por el senador provincial recorre distintas localidades del departamento con una propuesta que reúne música, participación y experiencias compartidas. La iniciativa se desarrolla junto a gobiernos locales e instituciones de cada comunidad.
MusiActiva: la iniciativa de Rubén Pirola que fortalece los vínculos y el protagonismo de los adultos mayores en Las Colonias
La iniciativa propone utilizar la música como un lenguaje común, capaz de despertar recuerdos, estimular la participación y generar experiencias que enriquecen la vida cotidiana. Cada encuentro pone en valor algo esencial para el bienestar de las personas mayores: la posibilidad de disfrutar, relacionarse y seguir ocupando un lugar activo en sus comunidades.
Una comunidad también expresa su fortaleza en las oportunidades que ofrece a sus vecinos para encontrarse, participar y sentirse parte.
Sobre esa convicción se desarrolla MusiActiva, el programa impulsado por el senador Rubén Pirola que, durante octubre, promueve espacios de encuentro y socialización para las personas mayores de Las Colonias.
La iniciativa propone utilizar la música como un lenguaje común, capaz de despertar recuerdos, estimular la participación y generar experiencias que enriquecen la vida cotidiana.
Cada encuentro pone en valor algo esencial para el bienestar de las personas mayores: la posibilidad de disfrutar, relacionarse y seguir ocupando un lugar activo en sus comunidades.
La música como puente y encuentro
En el marco de los festejos por el Día del Adulto Mayor, la programación de octubre comprende actividades en San Jerónimo Norte, junto a la Municipalidad; en San Carlos Centro, con Alma Viva, Nuestra Señora de los Milagros, Hogar Noninos y Hogar Lazos de Amor; en Estación Matilde, con Unión Bochas Club; y en Santa María Norte, en el patio de la parroquia.
El programa responde a una mirada que Pirola viene promoviendo en Las Colonias: el crecimiento de una comunidad está profundamente relacionado con su capacidad para fortalecer las relaciones humanas y generar oportunidades de participación para todas las generaciones.
Con ese propósito, MusiActiva fue concebido como una propuesta a disposición de clubes, bibliotecas, centros de jubilados y otras instituciones de las 37 localidades del departamento.
Su modalidad colaborativa permite que cada organización incorpore la experiencia a sus actividades, con el acompañamiento de gobiernos locales y el impulso del senador provincial.
Reconocimiento a los adultos mayores
La propuesta adquiere especial significado durante octubre, cuando el reconocimiento a los adultos mayores invita a valorar su lugar en la sociedad.
Su participación en la vida de las instituciones, las relaciones que construyeron a lo largo de los años y los conocimientos que transmiten constituyen una parte fundamental de la identidad de cada localidad.
En cada encuentro, la música ofrece una oportunidad para recuperar historias, disfrutar del presente y crear nuevos recuerdos. Allí reside uno de los mayores valores de MusiActiva: hacer que el reconocimiento a los adultos mayores se exprese en experiencias concretas de participación, alegría y pertenencia.