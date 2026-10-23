Actividad legislativa

MusiActiva: la iniciativa de Rubén Pirola que fortalece los vínculos y el protagonismo de los adultos mayores en Las Colonias

La iniciativa propone utilizar la música como un lenguaje común, capaz de despertar recuerdos, estimular la participación y generar experiencias que enriquecen la vida cotidiana. Cada encuentro pone en valor algo esencial para el bienestar de las personas mayores: la posibilidad de disfrutar, relacionarse y seguir ocupando un lugar activo en sus comunidades.