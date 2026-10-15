San Jerónimo del Sauce celebrará del 23 al 25 de octubre la quinta edición de la Bienal Internacional de Esculturas, una propuesta cultural que forma parte de la identidad de la localidad y que se refleja en las obras distribuidas en sus espacios públicos.
San Jerónimo del Sauce: una identidad que crece con el arte
El senador provincial Rubén Pirola visitó la localidad de Las Colonias, donde dialogó con Daniel Ríos sobre la declaración de San Jerónimo del Sauce como Capital Provincial de las Esculturas. Además, recorrió las obras para la instalación de un cajero automático y la construcción de la nueva subcomisaría.
En ese marco, el senador provincial por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, ratificó su acompañamiento a la iniciativa y destacó el trabajo desarrollado por la comunidad para consolidar el arte como parte de su patrimonio cultural.
Durante su visita, el legislador también se reunió con Daniel Ríos para conversar sobre el proyecto de ley de su autoría que busca declarar a San Jerónimo del Sauce como Capital Provincial de las Esculturas. La propuesta ya cuenta con media sanción del Senado santafesino y se encuentra a la espera de su tratamiento en la Cámara de Diputados.
El reconocimiento al patrimonio cultural
La iniciativa legislativa apunta a otorgarle un reconocimiento formal a la trayectoria de San Jerónimo del Sauce en el ámbito de la escultura y a brindar mayor visibilidad a una propuesta cultural que convoca a artistas y contribuye a la identidad local.
La quinta Bienal Internacional de Esculturas, prevista para los días 23, 24 y 25 de octubre, será una nueva instancia para poner en valor ese recorrido y el trabajo de quienes participan en la organización del encuentro.
Obras para ampliar los servicios
La agenda de la visita incluyó un recorrido por las obras destinadas a la instalación de un cajero automático del Nuevo Banco de Santa Fe. El servicio está orientado a facilitar las operaciones bancarias de los habitantes de San Jerónimo del Sauce y de localidades cercanas.
Pirola también visitó los trabajos correspondientes a la nueva subcomisaría, otra de las obras de infraestructura en ejecución en la localidad.
El acompañamiento a las instituciones
Como parte de la recorrida, el senador se reunió con integrantes de la Agrupación Gaucha El Abuelo, entidad que trabaja en la preservación y difusión de las tradiciones criollas.
Los encuentros permitieron abordar distintas iniciativas vinculadas con la cultura, los servicios y la actividad institucional de San Jerónimo del Sauce, en una agenda que incluyó proyectos en marcha y demandas de la comunidad.