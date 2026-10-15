Departamento Las Colonias

San Jerónimo del Sauce: una identidad que crece con el arte

El senador provincial Rubén Pirola visitó la localidad de Las Colonias, donde dialogó con Daniel Ríos sobre la declaración de San Jerónimo del Sauce como Capital Provincial de las Esculturas. Además, recorrió las obras para la instalación de un cajero automático y la construcción de la nueva subcomisaría.