De una charla entre amigos a un programa radial

"Como Somos": la radio como espacio de encuentro e inclusión en Laguna Paiva

Impulsado por la Asociación Civil Construye Lazos, el programa nació a fines de 2025 a partir de una iniciativa de personas con discapacidad que buscaban seguir compartiendo actividades y fortaleciendo vínculos. Desde marzo de 2026, se emite todos los jueves por FM Cóndor 104.1, con entrevistas, música y temas que promueven la participación social y la concientización.