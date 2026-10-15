Lo que comenzó como una charla entre amigos durante una cena de fin de año se transformó en un proyecto radial que busca fortalecer vínculos, compartir experiencias y promover la inclusión.
"Como Somos": la radio como espacio de encuentro e inclusión en Laguna Paiva
Impulsado por la Asociación Civil Construye Lazos, el programa nació a fines de 2025 a partir de una iniciativa de personas con discapacidad que buscaban seguir compartiendo actividades y fortaleciendo vínculos. Desde marzo de 2026, se emite todos los jueves por FM Cóndor 104.1, con entrevistas, música y temas que promueven la participación social y la concientización.
“Como Somos”, impulsado por la Asociación Civil Construye Lazos de Laguna Paiva, nació de la iniciativa de un grupo de personas con discapacidad que quería continuar encontrándose y generar nuevas propuestas en conjunto.
La idea surgió a fines de 2025, luego de la participación del grupo en un taller de natación y ambientación organizado por la institución.
Durante el encuentro de cierre del año, mientras conversaban sobre nuevas actividades que podían desarrollar a través de programas provinciales destinados a organizaciones sociales, los propios participantes plantearon una propuesta: hacer un streaming.
Aunque en ese momento no estaban dadas las condiciones técnicas para concretarlo, la iniciativa encontró otra alternativa. La asociación se contactó con David Chirasi, director de FM Cóndor 104.1, quien puso a disposición un espacio en la emisora para hacer realidad el proyecto.
Así nació “Como Somos”, una propuesta que desde marzo de 2026 se emite todos los jueves, de 18 a 20, por la radio de Laguna Paiva.
Un nombre que representa la diversidad
La elección del nombre no fue casual. “Como Somos” expresa la intención de mostrarse con autenticidad, compartir vivencias y contribuir a una mirada de la discapacidad que reconozca la diversidad de las personas, más allá de sus características individuales.
La identidad del programa también está vinculada con la canción Somos Uno, de Abel Pintos y Axel, elegida por su mensaje de unidad y por los valores de respeto e inclusión que acompañan cada emisión.
La propuesta combina entrevistas, debates, historias de vida, música, sorteos y columnas temáticas. A través de estos contenidos, el equipo busca informar, visibilizar distintas realidades y generar conciencia sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad.
El proyecto tiene, además, dos objetivos centrales. Por un lado, ofrece a sus integrantes un espacio de socialización y pertenencia que amplía sus vínculos más allá del ámbito familiar. Por otro, permite acercar información a la comunidad, cuestionar prejuicios y poner en agenda temas que no siempre encuentran lugar en la conversación cotidiana.
Entrevistas, información y participación comunitaria
Durante sus primeros diez programas, “Como Somos” abordó asuntos de interés para el sector, entre ellos el tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. También recibió a profesionales, funcionarios, representantes de organizaciones y familiares vinculados con la temática.
Uno de los encuentros destacados fue una entrevista en vivo con integrantes de ASDRA, desde Buenos Aires, que permitió ampliar el intercambio y conocer otras experiencias relacionadas con la discapacidad.
El equipo estable está integrado por Franco Macor, Alejandra Cecchetto, Santi Franco y Soledad Romano. La producción está a cargo de Valeria Amezaga y Adriana Peralta, mientras que Dylan Reynaudo aporta una columna de interés general y Bautista Zurita conduce el segmento deportivo.
Desde la asociación destacan la respuesta recibida durante estos primeros meses. Los mensajes de los oyentes, el acompañamiento de las familias y el apoyo de vecinos e instituciones representan un impulso para continuar con la propuesta.
La experiencia también pone de relieve la importancia de generar espacios en los que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la comunicación, expresar sus opiniones y participar activamente de la vida comunitaria.
Una experiencia que busca seguir creciendo
Desde la Asociación Civil Construye Lazos agradecieron especialmente a David Chirasi y al equipo de FM Cóndor por abrir las puertas de la emisora y acompañar el desarrollo del programa con compromiso y disposición.
La iniciativa se suma a otras actividades que la institución lleva adelante para promover oportunidades, autonomía y participación de las personas con discapacidad.
Aunque todavía transita sus primeros meses al aire, “Como Somos” se consolidó como un punto de encuentro para sus integrantes y una vía de comunicación con la comunidad. La propuesta demuestra cómo una idea surgida del deseo de compartir puede convertirse en una experiencia colectiva que amplía espacios de participación y permite que nuevas voces sean escuchadas.
“Como Somos” se emite todos los jueves, de 18 a 20, por FM Cóndor 104.1 de Laguna Paiva.