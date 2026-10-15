El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 15 de octubre en cinco provincias: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Chubut. Se esperan fenómenos de distinta intensidad, con lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
Lluvias intensas y posible granizo: las 5 provincias bajo alerta este jueves
El pronóstico anticipa fenómenos de variada intensidad, con actividad eléctrica y ráfagas de viento en distintos momentos de la jornada. Los acumulados de agua podrían alcanzar los 40 milímetros en algunas zonas.
Qué zonas serán afectadas
En Buenos Aires, las tormentas se esperan durante la tarde, mientras que en Córdoba podrían extenderse desde la tarde hasta la noche. En Mendoza y Neuquén, los fenómenos están previstos para la noche; en tanto, en Chubut se desarrollarían durante la tarde.
Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por precipitaciones intensas en poco tiempo, descargas eléctricas, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Cuánta lluvia se espera
Los acumulados previstos varían según la región. En Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén se estiman valores de entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de que se superen de manera puntual. Para Chubut, en cambio, se esperan acumulados de entre 10 y 20 milímetros, también con posibles variaciones locales.
Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones frente a las lluvias intensas, las descargas eléctricas, las ráfagas de viento y la eventual caída de granizo.