Pronóstico

Jueves con neblina y probabilidades de chaparrones por la tarde en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 12,4°C, cielo parcialmente nublado y humedad del 100%. El pronóstico anticipa neblina durante la mañana, posibles chaparrones por la tarde y cielo mayormente nublado hacia la noche, con una temperatura máxima de 20°C.