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Jueves con neblina y probabilidades de chaparrones por la tarde en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 12,4°C, cielo parcialmente nublado y humedad del 100%. El pronóstico anticipa neblina durante la mañana, posibles chaparrones por la tarde y cielo mayormente nublado hacia la noche, con una temperatura máxima de 20°C.

El pronóstico anticipa neblina durante la mañana, posibles chaparrones por la tarde Créditos: Pablo AguirreEl pronóstico anticipa neblina durante la mañana, posibles chaparrones por la tarde Créditos: Pablo Aguirre
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe tendrá este jueves 15 de octubre una jornada con nubosidad variable y condiciones que podrían desmejorar durante la tarde.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura oscilará entre los 14°C de mínima y los 20°C de máxima. Para el fin de semana, se prevé un descenso de las temperaturas durante el sábado y una recuperación de la máxima el domingo.

Cómo estará el clima este jueves en Santa Fe

La ciudad de Santa Fe comenzó este jueves con una temperatura de 12,4°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 100%, de acuerdo con los datos meteorológicos registrados a las 6. El viento soplaba del sudoeste a 12 kilómetros por hora, mientras que la visibilidad era de 12 kilómetros.

clima Créditos: Flavio RainaImagen ilustativa Créditos: Flavio Raina

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, la temperatura mínima prevista para la jornada es de 14°C, mientras que la máxima llegará a los 20°C.

Durante la mañana se espera la presencia de neblina, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%. Para la tarde, el organismo anticipa posibles chaparrones, con una probabilidad de lluvia que aumenta a un rango de entre el 10% y el 40%.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mantenerse mayormente nubladas, con una temperatura estimada en torno a los 16°C y una baja probabilidad de precipitaciones, de entre el 0% y el 10%.

En cuanto al viento, durante la mañana predominará del sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la tarde y la noche rotará al sur, con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El sol salió a las 6.23 y se pondrá a las 19.14, por lo que la jornada contará con casi 13 horas de luz natural.

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Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días anticipa temperaturas moderadas, con un descenso de la mínima hacia el sábado y una recuperación de la máxima durante el domingo.

Viernes 16 de octubre: se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 19°C. Los valores térmicos serán similares a los de este jueves, aunque con una máxima ligeramente inferior.

Sábado 17 de octubre: será la jornada más fresca de las tres, con una mínima prevista de 12°C y una máxima de 18°C. Se registrará un descenso de las temperaturas, especialmente durante las primeras horas del día.

Domingo 18 de octubre: la temperatura mínima bajará hasta los 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C. De esta manera, se espera una amplitud térmica mayor, con una mañana más fría y una tarde con temperaturas más agradables.

CLIMA EXTENDIDO
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