Arte, música y expresión

CILSA celebra en Santa Fe 30 ediciones de su “Encuentro por la Inclusión”

La propuesta reunirá a estudiantes, instituciones educativas, organizaciones sociales y referentes de la comunidad en una jornada que tendrá al arte y la cultura como protagonistas. Será el jueves 22 de octubre, de 9 a 12, en el Centro Cultural ATE Casa España.