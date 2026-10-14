Música, baile, murga, percusión, pintura en vivo y proyectos educativos serán parte de una jornada muy especial en la ciudad de Santa Fe. CILSA ONG realizará la 30.ª edición de su tradicional “Encuentro por la Inclusión”, una iniciativa que año tras año reúne a distintos actores de la comunidad para compartir experiencias y promover una sociedad más inclusiva.
CILSA celebra en Santa Fe 30 ediciones de su “Encuentro por la Inclusión”
La propuesta reunirá a estudiantes, instituciones educativas, organizaciones sociales y referentes de la comunidad en una jornada que tendrá al arte y la cultura como protagonistas. Será el jueves 22 de octubre, de 9 a 12, en el Centro Cultural ATE Casa España.
El encuentro se realizará el jueves 22 de octubre, de 9 a 12 horas, en el Centro Cultural ATE Casa España, ubicado en Rivadavia 2871.
En esta edición aniversario, el arte será el gran protagonista. La jornada contará con muestras de baile, canto, murga y percusión, además de una propuesta de pintura en vivo. También se expondrán proyectos y producciones realizados por instituciones educativas de la ciudad.
La actividad reunirá a estudiantes de los tres niveles educativos, asistentes a centros y hogares de día, representantes de organizaciones sociales y miembros de los diferentes programas de CILSA. También participarán autoridades de CILSA y de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe.
Una jornada para encontrarse y construir inclusión
Los “Encuentros por la Inclusión” forman parte del trabajo que los equipos regionales del Programa Nacional de Concientización de CILSA llevan adelante durante todo el año en escuelas y otras instituciones.
A través de talleres, actividades y propuestas participativas, el programa busca generar espacios de encuentro y reflexión sobre la inclusión, la diversidad, la igualdad de oportunidades y el respeto por los derechos de todas las personas.
Así, cada encuentro se convierte en una oportunidad para compartir lo aprendido, mostrar el trabajo realizado durante el año y celebrar la participación de quienes forman parte de estas experiencias.
En esta edición número 30, CILSA propone hacerlo a través del arte y la cultura, como herramientas para expresarse, encontrarse y construir comunidad.
CILSA agradece especialmente al Centro Cultural ATE Casa España por acompañar esta nueva edición y por brindar su espacio para el desarrollo de esta jornada junto a instituciones y organizaciones de la comunidad santafesina.
Acerca de CILSA
Fundada el 14 de mayo de 1966 en la provincia de Santa Fe, CILSA es una ONG de bien público cuya misión es promover la inclusión plena de personas provenientes de sectores marginados, como niños en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad. Su meta es vencer las barreras ideológicas para lograr una sociedad que no discrimine, brindando igualdad de oportunidades para el desarrollo de todos los individuos.
Gracias al aporte de sus donantes y colaboradores, CILSA desarrolla sus Programas Sociales en todo el país, orientados a promover oportunidades y una sociedad más inclusiva.