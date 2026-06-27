La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe realizó este viernes un acto de reconocimiento a CILSA, ONG por la Inclusión, con motivo de su 60° aniversario, en homenaje a una trayectoria institucional marcada por el compromiso con la inclusión social, la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y la construcción de una sociedad más accesible e igualitaria.
Reconocimiento a Cilsa por sus 60 años de labor
Por iniciativa del senador Julio Garibaldi, la cámara alta rindió homenaje a la trayectoria de la ONG. Subrayó su trabajo por la inclusión, en favor de los derechos, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades.
La actividad se desarrolló en el Hall de la Legislatura por iniciativa del senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi quien manifestó su alegría por poder llevar adelante este “homenaje justo y merecido aquí, en la Legislatura, a una organización que con mucho amor y esfuerzo se dedico ayudar al prójimo durante 60 años siendo un ejemplo para toda la Argentina".
Destacó que la organización no gubernamental Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina “tiene una forma de trabajar que todos debemos imitar, defendiendo siempre la causa, que es brindarle lo mejor a quienes más lo necesitan garantizando todos sus derechos".
Además, el reconocimiento contó con la participación de autoridades de la institución, socios fundadores, integrantes de su comisión directiva, beneficiarios, familiares y colaboradores.
En representación del presidente provisional de la Cámara de Senadores, Felipe Michlig, se compartió un mensaje en el que expresó su reconocimiento a “la extraordinaria labor que CILSA viene desarrollando desde hace 60 años en favor de la inclusión, la igualdad de oportunidades y la construcción de una sociedad más justa y accesible”, haciendo extensivas sus felicitaciones a autoridades, colaboradores, voluntarios y a todas las personas que contribuyen diariamente al fortalecimiento de la institución.
Durante el encuentro se repasó la historia de CILSA, organización nacida en la ciudad de Santa Fe como un club impulsado por personas con discapacidad para promover actividades deportivas y sociales. Con el paso de los años, la entidad amplió su campo de acción para abordar distintas problemáticas vinculadas a la inclusión, la educación, el acceso al empleo y la participación comunitaria, consolidándose como una de las organizaciones sociales más reconocidas del país.
Asimismo, se destacó la construcción en la capital provincial del primer complejo polideportivo inclusivo de Latinoamérica, junto con el desarrollo de numerosos programas destinados a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y de sectores en situación de vulnerabilidad social.
Reconocimiento institucional
Uno de los momentos centrales de la jornada fue la firma del Libro de Distinciones de la Cámara de Senadores por parte de la presidenta de la Comisión Directiva de CILSA, Silvia Mauricia Carranza, seguida de la entrega del diploma que formalizó el reconocimiento legislativo a la entidad.
La distinción destacó la valiosa trayectoria institucional de la organización y su permanente contribución a la inclusión social y a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
Durante el acto, además, se entregaron elementos deportivos a la institución y se concretó una nueva entrega de sillas de ruedas a beneficiarios de los programas de CILSA, reafirmando el trabajo solidario que la organización desarrolla en todo el país.
Como gesto de agradecimiento y compromiso compartido, CILSA también hizo entrega de dos sillas de ruedas a la Legislatura provincial, que fueron recibidas por el senador Garibaldi.
El acto concluyó con una presentación musical del cantante César Andino, acompañado por el guitarrista Eugenio Jauchen, como cierre de una jornada que puso en valor seis décadas de trabajo sostenido en favor de la inclusión, la solidaridad y la construcción de oportunidades para miles de santafesinos.