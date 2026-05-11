En su 60° aniversario

La ONG CILSA iluminará monumentos históricos de la Ciudad de Buenos Aires

La actividad se realizará el miércoles 13 de mayo, a partir de las 20 horas, en sitios emblemáticos: Obelisco, Puente de la Mujer, Floralis Genérica, Torre Monumental, Palacio Lezama y Monumento de los Españoles .