En el mes de mayo, la organización no gubernamental CILSA cumple 60 años de vida trabajando por la inclusión plena de las personas con discapacidad en todo el país y lo celebrará iluminando monumentos, edificios y esculturas históricas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La ONG CILSA iluminará monumentos históricos de la Ciudad de Buenos Aires
La actividad se realizará el miércoles 13 de mayo, a partir de las 20 horas, en sitios emblemáticos: Obelisco, Puente de la Mujer, Floralis Genérica, Torre Monumental, Palacio Lezama y Monumento de los Españoles .
Esto acontecerá en la noche del miércoles 13 de mayo, a partir de las 20 horas, en sitios emblemáticos de la urbe porteña, como el Obelisco, Puente de la Mujer, la Floralis Genérica, la Torre Monumental, el Palacio Lezama y el Monumento de los Españoles.
A partir del horario señalado, cada uno de estos íconos será iluminado con cyan, el color representativo de CILSA. Dicha acción es posible gracias a la colaboración de Espacios Públicos.
Asimismo, en el marco del 60° aniversario de su fundación, la ONG, que está presidida por Silvia Carranza, recibirá el Diploma de Honor del Honorable Senado de la Nación, “en reconocimiento por su destacada trayectoria, compromiso con la inclusión y trabajo solidario”. La ceremonia, que está organizada por la Senadora Nacional Florencia López, tendrá lugar el martes 12 de mayo, a las 10 horas en el Salón Azul, del palacio legislativo, calle Hipólito Yirigoyen 1849, CABA.
También, el viernes 22 de mayo a las 17 horas, en Perú 160 Salón Dorado, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le brindará un reconocimiento a la ONG, el cual fue impulsado por el Legislador Leandro Santoro.
Logros durante los 60 años
A lo largo de seis décadas de existencia, la organización no gubernamental CILSA tuvo notorios resultados:
- Entregaron más de 70 mil sillas de ruedas y elementos ortopédicos de forma gratuita a personas con discapacidad y escasos recursos de todo el país.
- Brindó más de 118.000 charlas y talleres sobre discapacidad en escuelas, organizaciones y empresas.
- Acompañó a más de 1.400 deportistas, que obtuvieron más de 170 títulos naciones e internacionales.
- Entregó más de 19.000 becas de educación superior, cursos de formación laboral y capacitación en nuevas tecnologías a personas con discapacidad.
- Tuvo el acompañamiento de 2400 voluntarios particulares y corporativos, quienes colaboraron en diversas actividades solidarias.
Celebraciones en la ciudad de Santa Fe
Como parte de los festejos, se realizará una actividad el próximo jueves 14 de mayo, de 9 a 11 horas en el emblemático Puente Colgante “Ing. Marcial Candioti” que cruza la laguna Setúbal de la ciudad de Santa Fe. El ingreso será por el lado Este del Puente Colgante.
Durante el encuentro, se desarrollarán jornadas de recreación, deporte y concientización dirigidas a la comunidad, junto con una entrega gratuita de elementos ortopédicos, con el objetivo de visibilizar las acciones que la organización promueve diariamente en favor de los derechos y la inclusión.