Una joya de Santa Fe

Fotos inéditas del shopping Plaza Ritz en su esplendor: así entraron la escalera mecánica

Publicadas en la cuenta de Instagram “Santa Fe en Fotografías”, las imágenes muestran distintas facetas del centro comercial que brilló apenas dos años en la década del 90. El recuerdo de un lugar con mucha historia que hoy es una carie urbana.