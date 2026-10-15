En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 15 de octubre

La jornada comenzó con neblina y una temperatura de 12,4°C. Hay desvíos en el Puente Carretero, cortes en rutas y calles por obras y trabajos programados de la EPE en Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón.