En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información de servicio más importante de este jueves 15 de octubre para organizar los traslados, anticipar interrupciones eléctricas y saber qué tener en cuenta antes de salir de casa en Santa Fe y la región.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 15 de octubre
La jornada comenzó con neblina y una temperatura de 12,4°C. Hay desvíos en el Puente Carretero, cortes en rutas y calles por obras y trabajos programados de la EPE en Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón.
Clima: neblina por la mañana y posibles chaparrones por la tarde
La ciudad de Santa Fe comenzó este jueves con 12,4°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 100%, según los registros meteorológicos de las 6. El viento soplaba del sudoeste a 12 kilómetros por hora y la visibilidad era de 12 kilómetros.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 20°C. Durante la mañana se espera neblina, mientras que por la tarde podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.
Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura estimada de 16°C y baja probabilidad de lluvias.
El viento rotará del sudeste al sur durante el día, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. Las primeras horas serán frescas y la temperatura se mantendrá moderada durante la jornada. También es recomendable llevar paraguas o impermeable por la posibilidad de chaparrones durante la tarde.
El pronóstico extendido anticipa una mínima de 14°C y una máxima de 19°C para el viernes. El sábado será más fresco, con temperaturas de entre 12°C y 18°C, mientras que el domingo la mínima descenderá a 10°C y la máxima llegará a 20°C.
Tránsito en Santa Fe hoy: Puente Carretero, calles cortadas y obras en rutas
Las rutas de la provincia presentan tránsito fluido y buenas condiciones de visibilidad, de acuerdo con el informe vial de este jueves. Sin embargo, hay sectores con restricciones que pueden modificar los tiempos habituales de viaje.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Continúan los desvíos por la construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, los conductores que utilizaban el tramo intervenido de avenida 7 de Marzo deben circular por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, el tránsito hacia Santa Fe utiliza la nueva traza norte. La mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.
Si tenés que cruzar entre ambas ciudades, respetá la señalización, seguí las indicaciones del personal policial y contemplá posibles demoras. Según el destino, la autopista Rosario-Santa Fe puede ser una alternativa.
Descarrilamiento ferroviario: calles Hernandarias y General Paz
El informe de tránsito incluido en la actualización de la mañana señala que permanecen cortadas las calles Hernandarias y General Paz por un tren descarrilado.
Si tu recorrido habitual pasa por ese sector, evitá acercarte al cruce y buscá calles alternativas. La información disponible no precisa el horario de normalización, por lo que conviene consultar las actualizaciones antes de circular por la zona.
RN A012: corte total entre Ricardone y la vieja ruta 9
Por tareas de reparación y mantenimiento vial, permanece interrumpida la circulación para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la RP 25, conocida como Camino de la Cremería, a la altura de Ricardone, y la vieja ruta nacional 9.
Hay desvíos en los cruces de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Quienes deban viajar por ese sector tienen que prever un recorrido alternativo y respetar las indicaciones viales.
RN 174: trabajos en el puente Rosario-Victoria
Continúan las tareas sobre la calzada a la altura del kilómetro 59,2. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, con posibles demoras.
Se recomienda reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad con los demás vehículos.
Autopista Santa Fe-Rosario
El reporte de la mañana informa una reducción de calzada entre los kilómetros 128 y 125, a la altura de barrio Caima, en sentido hacia Rosario, por obras.
Si vas a utilizar ese tramo, disminuí la velocidad al aproximarte al sector intervenido y prestá atención a la señalización.
Accesos a Timbúes y Puerto General San Martín
La colectora permanecerá totalmente cortada de 8 a 17.30 hasta el viernes 16 de octubre inclusive, por trabajos de reparación.
La interrupción comprende el tramo desde el inicio de avenida J. A. González hasta la conexión con Puerto General San Martín, incluido el ingreso desde la autopista.
Como alternativas, se puede utilizar el Acceso Norte de San Lorenzo para llegar a Timbúes y Puerto General San Martín, o ingresar a Timbúes por Villa La Ribera. Después de las 17.30 está prevista la habilitación de la circulación.
Cortes de luz
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó interrupciones programadas para este jueves por trabajos de mantenimiento, retiro de líneas y reemplazo de postes y conductores.
En la ciudad de Santa Fe, los cortes previstos son los siguientes:
De 7.30 a 10.30: avenida General Paz, Lavaise, Vélez Sarsfield y Ricardo Aldao.
De 8 a 10: Alberdi, Lavalle, Iturraspe y Colodrero.
De 8 a 10: avenida Aristóbulo del Valle, Callejón El Sable, Urquiza y Misiones.
De 8 a 12: Teniente Loza, Chaco, Fray de las Casas y Ponce de León.
De 8 a 12: calle Velocidad y Resistencia, entre la RN 168 y Las Talas.
De 8.30 a 12.30: avenida Peñaloza, Aguado, Espora y Alberti.
De 9.30 a 11.30: República de Siria, 25 de Mayo, Neuquén y Callejón Funes.
De 9.30 a 11.30: A. Godoy, Dorrego, Regimiento 12 de Infantería y Pavón.
De 10 a 13: avenida Blas Parera, Viñas, Neuquén y La Pampa.
De 11 a 14: avenida Galicia, Candioti, Rivadavia y Hernandarias.
De 11.30 a 13.30: avenida Blas Parera, Cafferata, Neuquén y Teniente Loza.
En Santo Tomé, las interrupciones están previstas en estos sectores:
De 8 a 10: Necochea, Sarmiento, Almaraz y 4 de Enero.
De 10.30 a 12.30: Lisandro de la Torre, Balcarce, Belgrano y Castelli.
En San José del Rincón, la EPE programó trabajos en dos zonas:
De 7.30 a 10.30: ruta provincial 1, Callejón Ochotecos, Santa Rosa y Timbúes.
De 8.30 a 12.30: ruta provincial 1, Callejón Montenegro y calle 6 hasta el arroyo Ubajay.
Si vivís o trabajás en alguno de estos sectores, organizá con anticipación las actividades que dependan de la electricidad. Los horarios pueden modificarse y los trabajos podrían suspenderse si las condiciones meteorológicas no son adecuadas.
Para verificar eventuales cambios, consultá el sitio oficial de la EPE.
Antes de salir de casa: checklist para este jueves
Repasá estos puntos antes de comenzar el día:
Clima: salí con abrigo liviano y llevá paraguas por la posibilidad de chaparrones.
Puente Carretero: tené en cuenta los desvíos entre Santa Fe y Santo Tomé.
Calles cortadas: evitá Hernandarias y General Paz mientras continúe la interrupción por el descarrilamiento.
Viajes por ruta: contemplá los cortes en la RN A012 y la circulación alternada en la RN 174.
Autopista: prestá atención a la reducción de calzada en el sector de barrio Caima.
Accesos portuarios: si viajás a Timbúes o Puerto General San Martín, evitá la colectora entre las 8 y las 17.30.
Electricidad: revisá si tu domicilio está dentro de las zonas alcanzadas por los cortes programados.
Agua y trámites: verificá las novedades en los canales oficiales antes de salir.
Qué evitar: no circules a velocidad elevada en sectores de obras ni improvises maniobras ante los desvíos.
Recomendación del día: consultá las actualizaciones del tránsito antes de emprender viajes largos o cruzar entre Santa Fe y Santo Tomé.