Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón
La lista de tareas previstas para este 8 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 10:30 Av. Gral. Paz, Lavaise, Vélez Sarsfield y Ricardo Aldao
08:00 - 10:00 Alberdi, Lavalle, Iturraspe y Colodrero
08:00 - 10:00 Av. A. del Valle, Callejón El Sable, Urquiza y Misiones
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Chaco, Fray de las Casas y Ponce de León
08:00 - 12:00 Por calle Velocidad y Resistencia entre Ruta Nac. N168 y Las Tala
08:30 - 12:30 Av. Peñaloza, Aguado, Espora y Alberti
09:30 - 11:30 Rep. de Siria, 25 de Mayo, Neuquén y Callejón Funes
09:30 - 11:30 A. Godoy, Dorrego, Reg. 12 de Infantería y Pavón
10:00 - 13:00 Av. Blas Parera, Viñas, Neuquén y La Pampa
11:00 - 14:00 Av. Galicia, Candoti, Rivadavia y Hernandarias
11:30 - 13:30 Av. Blas Parera, Cafferata, Neuquén y Tte. Loza
Santo Tomé
08:00 - 10:00 Necochea, Sarmiento, Almaraz y 4 de Enero
10:30 - 12:30 Lisandro De La Torre, Balcarce, Belgrano y Castelli
San José del Rincón
07:30 - 10:30 Ruta Prov. N1, Callejón Ochotecos, Santa Rosa y Timbúes
08:30 - 12:30 Ruta Prov. N1, Callejón Montenegro, calle 6 hasta arroyo Ubajay
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.