Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Congestióm Vehicular
Autopista Santa Fe - Rosario en el KM 00, altura de Rosario - Sentido a Rosario | Congestión vehicular debido a la gran afluencia de tránsito - Circular con precaución
Se retiro el tren
Se puede circular por las calles Hernandarias y General Paz
Marcha Universitaria
- Bv. Gálvez y Rivadavia, que marchará por Bv. Pellegrini hasta el rectorado UNL
- APUL: 1.º de Mayo, entre Junín y Suipacha, que marchará por Santiago del Estero hasta Rivadavia
A partir de las 15.00 hs. hasta las 16:00 hs. aproximadamente.
Zona Afectada:
- 1ero de Mayo entre Santiago del Estero y Suipacha
- Santiago del Estero y 9 de Julio
- Santiago del Estero y San Jerónimo
- Santiago del Estero y San Martín
- Santiago del Estero y 25 de Mayo
- Santiago del Estero y Rivadavia
- Rivadavia y Obispo Gelabert
- Rivadavia y Bv. Galvez
Desvíos para de colectivos
Líneas 1 y 15 (ida): de recorrido por calle 1ero de Mayo - Obispo Gelabert - Urquiza - Suipacha a recorrido habitual.
Líneas 8 y 13 (ida): de recorrido por Balcarce - San Luis - Junín - San Jerónimo a recorrido habitual.
Línea 16 (Ida): de recorrido por Bv Gálvez - Necochea - Maipú - Marcial Candioti - Balcarce - San Luis - Crespo - 4 de Enero - Obispo Gelabert - Freyre a recorrido habitual.
Línea 2 (vuelta): de recorrido por Balcarce - San Luis - Junín - San Jerónimo a recorrido habitual.-
Líneas 4 - 10 y 11 (ida): de recorrido por Mariano Comas - Urquiza - Suipacha - San Jeronimo a recorrido habitual.
Línea 18 (ida): de recorrido por San Jerónimo - Mariano Comas - Urquiza - Suipacha - San Jeronimo a recorrido habitual.
Línea 13 (vuelta): de recorrido por calle Santiago del Estero - Urquiza - Suipacha - Belgrano - Ituzaingó a recorrido habitual.
Línea 16 (vuelta): de recorrido por calle Suipacha - Belgrano - Ituzaingó a recorrido habitual.
Línea 5 (vuelta): de recorrido por calle 9 de Julio - Crespo - 4 de Enero - Obispo Gelabert a recorrido habitual.
Línea 18 (vuelta): de recorrido por calle 9 de Julio - Crespo - 4 de Enero - Candido Pujato - Facundo Zuviria a recorrido habitual.
Línea 4 (vuelta): de recorrido por calle 9 de Julio - Suipacha - Belgrano - Maipú - Pedro Vitori a recorrido habitual.
Líneas 10 - 11 (vuelta): de recorrido por calle Rivadavia - Suipacha - Belgrano - Maipú - Pedro Vitori a recorrido habitual.
Líneas 8 - 14 (vuelta): de recorrido por calle Rivadavia - Suipacha - Belgrano a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido por calle Junín - 4 de Enero - Obispo Gelabert a recorrido habitual.
A partir de las 16.00 hs. hasta las 17:00 hs. aproximadamente.
- Zona Afectada: Bv. Pellegrini y Rivadavia
Línea 16 (Ida): de recorrido por Bv Gálvez - Necochea - Maipú - Marcial Candioti - Balcarce - Obispo Gelabert - Freyre a recorrido habitual.
Líneas 4 - 10 y 11 (ida): de recorrido por Mariano Comas - Urquiza - Suipacha - San Jeronimo a recorrido habitual.
Línea 18 (ida): de recorrido por San Jerónimo - Mariano Comas - Urquiza - Suipacha - San Jeronimo a recorrido habitual.
Línea 4 (vuelta): de recorrido por calle 9 de Julio - Suipacha - Belgrano - Maipú - Pedro Vitori a recorrido habitual.
Líneas 10 - 11 (vuelta): de recorrido por calle Rivadavia - Suipacha - Belgrano - Maipú - Pedro Vitori a recorrido habitual.
Líneas 8 - 14 (vuelta): de recorrido por calle Rivadavia - Suipacha - Belgrano a recorrido habitual.
A partir de las 17.00 hasta las 19:00 hs aproximadamente
- Zona Afectada: Bv. Pellegrini entre 9 de Julio y Rivadavia
Línea 16 (Ida): de recorrido por Bv Gálvez - Necochea - Maipú - Marcial Candioti - Balcarce - Obispo Gelabert - Freyre a recorrido habitual.-
Líneas 4 - 10 y 11 (ida): de recorrido por Mariano Comas - Urquiza - Suipacha - San Jeronimo a recorrido habitual.
Línea 18 (ida): de recorrido por San Jerónimo - Mariano Comas - Urquiza - Suipacha - San Jeronimo a recorrido habitual.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Por las obras del nuevo puente y sus accesos, se mantienen desvíos y cambios en la circulación.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, está habilitado un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte. La mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.
Ruta Ncional A012
Permanece cortado el tránsito para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta nacional 9, debido a tareas de reparación y mantenimiento vial. Hay desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se solicita respetar las indicaciones y prever demoras.
RN 174, puente Rosario-Victoria
Continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del kilómetro 59,2. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras. Se recomienda reducir la velocidad y respetar la señalización.
Accesos a Timbúes y Puerto General San Martín
La colectora permanecerá totalmente cortada de 8 a 17.30, hasta el viernes 16 de octubre inclusive, por trabajos de reparación. La interrupción comprende el tramo desde el inicio de avenida J. A. González hasta la conexión con Puerto General San Martín, incluido el ingreso desde la autopista.
Como alternativas, se puede circular por el Acceso Norte de San Lorenzo para llegar a Timbúes y Puerto General San Martín, o ingresar a Timbúes por Villa La Ribera. Después de las 17.30 se habilitará nuevamente la circulación.