La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves 15 de octubre con el cronograma de pagos correspondiente al mes.
ANSES: quiénes cobran este jueves 15 de octubre y qué prestaciones se pagan
El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Las fechas se organizan según la terminación del DNI y el tipo de prestación.
La jornada incluye a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), titulares de asignaciones familiares y personas que reciben otras prestaciones, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Quiénes cobran hoy, jueves 15 de octubre
Según el calendario de pagos de octubre, este jueves tienen fecha de cobro los siguientes grupos:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: titulares con DNI terminado en 4.
Asignación Universal por Hijo (AUH): beneficiarios con DNI terminado en 4.
Asignación Familiar por Hijo: titulares con DNI terminado en 4.
Pensiones No Contributivas (PNC): beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9.
Asignación por Embarazo: titulares con DNI terminado en 3.
Asignación por Prenatal: beneficiarios con documentos terminados en 2 y 3.
Además, continúa el período de pago de las asignaciones familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas. Estas prestaciones se abonan para todas las terminaciones de DNI, dentro del cronograma establecido para octubre y noviembre.
También siguen disponibles las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento y adopción, que contemplan un período de cobro más amplio y no dependen de una única fecha para cada terminación del documento.
El calendario permite que cada beneficiario identifique cuándo le corresponde recibir el dinero sin necesidad de realizar una consulta presencial. De todos modos, la fecha exacta debe verificarse de acuerdo con el beneficio que se percibe y los datos registrados ante el organismo.
Cuánto se cobra en octubre y cómo consultar la fecha de pago
Durante octubre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES reciben una actualización del 1,66%, de acuerdo con el esquema de movilidad vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con este incremento, la jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51. Para los titulares que cumplen las condiciones para recibir el bono extraordinario completo de $70.000, el ingreso mensual asciende a $505.748,51.
En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, el haber base es de $305.023,96. El monto final puede variar según el refuerzo que corresponda. La pensión para madres de siete hijos, por su parte, equivale al haber mínimo previsional.
La AUH tiene un valor general de $156.588 por hijo. El pago mensual habitual contempla la acreditación del 80% del monto, mientras que el 20% restante queda sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por ANSES y a la presentación de la documentación correspondiente.
Los importes pueden variar según el tipo de prestación, la situación de cada titular y las condiciones específicas de acceso a los beneficios.
Para verificar la fecha de acreditación, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES, acceder con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar la información correspondiente a su prestación.
La consulta digital permite revisar los datos personales y las prestaciones registradas sin trasladarse a una oficina. En caso de advertir diferencias en la información o inconvenientes con el pago, se recomienda utilizar los canales oficiales del organismo para solicitar orientación.
El calendario de octubre continuará durante los próximos días con nuevas acreditaciones para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Por eso, es importante revisar la terminación del DNI y el tipo de beneficio antes de dar por confirmada una fecha de cobro.