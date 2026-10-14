La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 14 de octubre con el cronograma de pagos correspondiente al mes. Durante la jornada cobran jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo, beneficiarios de asignaciones y titulares de otras prestaciones sociales, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
ANSES: quiénes cobran este miércoles 14 de octubre de 2026
El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Las acreditaciones se realizan según la terminación del DNI y el tipo de prestación.
Los haberes y las asignaciones de octubre incluyen una actualización del 1,66%. Además, determinados jubilados y pensionados pueden recibir un bono extraordinario de hasta $70.000, de acuerdo con las condiciones establecidas para este mes.
ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 14 de octubre
Según el calendario de pagos difundido, este miércoles corresponde cobrar a los siguientes grupos:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 3.
Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 3.
Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 3.
Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminado en 2.
Becas Progresar: DNI terminados en 2 y 3.
Asignación por Prenatal: DNI terminados en 0 y 1.
Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 6 y 7.
En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago se realiza para todas las terminaciones de DNI desde el primer día del calendario correspondiente a la prestación.
Qué pasa con las asignaciones de pago único
Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio continúan disponibles para todas las terminaciones de documento. El período de pago informado se extiende hasta el 10 de noviembre.
También siguen habilitadas las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas, sin distinción por terminación del DNI, durante el mismo período.
Cuánto cobran los jubilados en octubre de 2026
Con la actualización aplicada este mes, la jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51. Para quienes cumplen los requisitos para recibir el bono extraordinario completo de $70.000, el ingreso total asciende a $505.748,51.
La jubilación máxima, en tanto, se fijó en $2.932.174,85. Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 23 de octubre, según la terminación del documento.
Cuánto se cobra por AUH y Asignación por Embarazo
En octubre, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo es de $156.588 por cada hijo menor de 18 años. ANSES deposita mensualmente el 80% del beneficio, equivalente a $125.270,40, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.
La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $509.863. Por su parte, la Asignación por Embarazo tiene un valor bruto de $156.588, con un pago mensual directo del 80%, sujeto al esquema de liquidación de la prestación.
Los montos pueden variar según el tipo de asignación, los requisitos y las condiciones de cada titular.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro
Las personas que necesiten verificar su fecha de pago o consultar información sobre su prestación pueden ingresar al sitio oficial de ANSES y acceder a las opciones de consulta disponibles.
Para evitar confusiones, es importante comprobar tanto la terminación del DNI como el tipo de beneficio, ya que el calendario no es el mismo para todas las prestaciones.