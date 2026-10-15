La localidad de Pilar inauguró el nuevo edificio del Hospital José María Vionnet, una obra destinada a fortalecer la atención sanitaria de la comunidad y de las localidades cercanas. La habilitación de las nuevas instalaciones se concretó en el marco de las actividades por el 150° aniversario de la fundación de la localidad.
El nuevo edificio del Hospital José María Vionnet busca fortalecer la atención sanitaria en Pilar y la región
La nueva infraestructura sanitaria apunta a mejorar las condiciones de atención de los pacientes y de trabajo del personal de salud. La obra se concretó en el año en que la localidad celebra el 150° aniversario de su fundación.
La nueva infraestructura permitirá mejorar las condiciones en las que se brinda atención a los pacientes y las tareas que desarrolla el personal sanitario. El establecimiento cumple un papel importante en la cobertura de salud de Pilar y su zona de influencia.
Del acto participaron el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; la ministra de Salud, Silvia Ciancio; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el senador Rubén Piorla y la diputada provincial Jimena Senn.
También estuvieron presentes autoridades comunales, el director del hospital, Leandro Espíndola, trabajadores de la institución, representantes de entidades locales y vecinos.
Una obra para la atención sanitaria
La inauguración del nuevo edificio representa una intervención en la infraestructura de salud pública de Pilar. La renovación de las instalaciones busca ofrecer mejores condiciones para la atención de la población y para el desarrollo de las actividades cotidianas del equipo sanitario.
El hospital atiende las necesidades de los habitantes de la localidad y constituye una referencia para vecinos de otras comunidades de la región. En ese contexto, la disponibilidad de espacios adecuados resulta un aspecto central para el funcionamiento del servicio.
En el año del 150° aniversario de Pilar
La puesta en funcionamiento del nuevo edificio se suma a las actividades que se desarrollan durante 2026 por los 150 años de Pilar, una celebración que tiene como eje la historia y la evolución de la localidad.
La obra se incorpora así a los cambios en la infraestructura local, con impacto directo en un área esencial para la comunidad como es la atención de la salud pública.