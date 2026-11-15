En alerta

El río Paraná llegó al nivel de evacuación en Santa Fe y crece en otros puertos de la región

El INA registró 5,70 metros en el puerto santafesino este domingo a las 8. La tabla hidrométrica también ubica en nivel de evacuación a Paraná, Diamante y Hernandarias, aunque con distintas tendencias. En Victoria, el río continúa por debajo de los niveles de alerta y evacuación.