El río Paraná alcanzó el nivel de evacuación en el puerto de Santa Fe. Según los datos de Prefectura Naval, este domingo 15 de noviembre a las 8 la altura llegó a los 5,70 metros, con una suba de un centímetro respecto de la medición anterior, realizada a las 6.
El río Paraná llegó al nivel de evacuación en Santa Fe y crece en otros puertos de la región
El INA registró 5,70 metros en el puerto santafesino este domingo a las 8. La tabla hidrométrica también ubica en nivel de evacuación a Paraná, Diamante y Hernandarias, aunque con distintas tendencias. En Victoria, el río continúa por debajo de los niveles de alerta y evacuación.
El registro coincide con el nivel de evacuación establecido para la capital provincial, mientras que la marca de alerta está fijada en 5,30 metros. La medición también muestra que el río continúa en ascenso en otros puntos de la región, aunque el comportamiento no es igual en todos los puertos.
La situación se replica en Paraná, Diamante y Hernandarias, donde los registros también se encuentran en nivel de evacuación. En cambio, Santa Elena permanece estable y Victoria presenta una tendencia creciente, pero todavía por debajo de sus marcas de referencia.
Qué altura tiene el río Paraná en Santa Fe y otros puertos
El cuadro hidrométrico de Prefectura Naval, actualizado el domingo 15 de noviembre, permite comparar las mediciones en distintos puntos del curso de agua y observar la tendencia registrada en cada estación.
En el puerto de Santa Fe, el Paraná llegó a los 5,70 metros y figura en nivel de evacuación con tendencia creciente. Dos horas antes, la medición había sido de 5,69 metros. Para esta estación, el nivel de alerta es de 5,30 metros y el de evacuación, de 5,70.
En Paraná, el registro fue de 5,67 metros, sin variaciones respecto de la medición anterior. Allí, los niveles de alerta y evacuación están establecidos en 4,70 y 5 metros, respectivamente. Por ese motivo, la estación también figura en nivel de evacuación, aunque con tendencia estable.
En Diamante, el río alcanzó los 5,80 metros y continúa creciendo. La medición anterior había sido de 5,78 metros. En ese puerto, el nivel de alerta es de 5,30 metros y el de evacuación, de 5,50.
Hernandarias registró 6,42 metros, un centímetro menos que en la medición previa. La estación aparece en nivel de evacuación, con tendencia a la baja. Sus marcas de alerta y evacuación son de 5,50 y 6 metros, respectivamente.
Cómo evoluciona el Paraná en Santa Elena y Victoria
Los datos de Prefectura Naval también muestran diferencias en otros puntos del río.
En Santa Elena, la altura llegó a 6,44 metros y se mantuvo sin cambios respecto del registro anterior. En esa estación, los niveles de alerta y evacuación son más altos: 6,90 y 7,25 metros. Por lo tanto, la medición todavía se encuentra por debajo de ambos umbrales.
En Victoria, el Paraná marcó 4,42 metros, con un incremento de un centímetro respecto de la medición previa. Aunque la tendencia es creciente, el registro permanece por debajo del nivel de alerta, establecido en 4,60 metros, y del de evacuación, fijado en 4,90.
De esta manera, la tabla muestra que la creciente presenta distintos escenarios según el puerto: mientras Santa Fe, Paraná, Diamante y Hernandarias ya alcanzaron sus respectivos niveles de evacuación, Santa Elena permanece estable y Victoria continúa por debajo de sus marcas de referencia.
Qué significan los niveles de alerta y evacuación
Los valores de alerta y evacuación son referencias hidrométricas establecidas para cada puerto. No son iguales en todas las localidades, ya que dependen de las características de cada lugar.
En Santa Fe, el nivel de alerta se ubica en 5,30 metros y el de evacuación en 5,70. Alcanzar esta última marca significa que el río llegó al umbral técnico definido para esa estación.
Como ya explicó El Litoral en coberturas anteriores sobre la crecida, llegar al nivel de evacuación no implica automáticamente el desalojo de toda la ciudad. La situación requiere evaluar las condiciones de los sectores vulnerables y las medidas que correspondan a las autoridades locales.
Por eso, el seguimiento de las alturas y sus variaciones resulta importante para conocer cómo evoluciona el Paraná en cada localidad. Los registros pueden consultarse en los informes hidrométricos del Instituto Nacional del Agua y en las mediciones de Prefectura Naval Argentina.