Crecida del Paraná

El río alcanzó los 5,67 metros en Santa Fe y ya son 217 las personas alojadas en Alto Verde

Según el reporte oficial de las 18 de este sábado, 66 familias permanecen en el Centro de Asistencia Integral Nº 1. El Municipio continúa con el armado de módulos en Colastiné Sur, la entrega de provisiones junto al Ejército y el monitoreo de 31 puntos de bombeo.