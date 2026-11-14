La Municipalidad de Santa Fe continúa con el operativo de asistencia a las familias afectadas por la crecida del río Paraná y avanza con las tareas preventivas en distintos sectores de la ciudad. A las 18 horas de este sábado, 217 personas pertenecientes a 66 familias se encontraban alojadas en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde.
El río alcanzó los 5,67 metros en Santa Fe y ya son 217 las personas alojadas en Alto Verde
Según el reporte oficial de las 18 de este sábado, 66 familias permanecen en el Centro de Asistencia Integral Nº 1. El Municipio continúa con el armado de módulos en Colastiné Sur, la entrega de provisiones junto al Ejército y el monitoreo de 31 puntos de bombeo.
Altura de los ríos
Según los registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná alcanzó los 5,67 metros en el puerto de Santa Fe, en la última medición correspondiente a las 18 horas.
Por su parte, el río Salado registró una altura de 2,72 metros en Recreo, según los registros de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.
Asistencia a las familias
Actualmente, en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde se asiste a 66 familias, que suman un total de 217 personas: 123 mayores de edad y 94 menores.
Para ampliar la capacidad de alojamiento, el centro cuenta con 63 módulos habitacionales TECHO y 3 módulos plegables. La Municipalidad continúa trabajando para mejorar las condiciones de permanencia y responder a las necesidades de las familias afectadas por la crecida.
El predio cuenta con un sistema de duchas y un tanque de agua para garantizar el abastecimiento de las familias asistidas. Luego de la tormenta, se realizó un relevamiento de los módulos para verificar su estado y atender las necesidades que surgieron.
La asistencia es integral y contempla también la salud y la educación. En el centro funciona una unidad fija de atención para consultas, entrega de medicamentos, controles, seguimiento de enfermedades crónicas y continuidad de tratamientos. Además, se articula con centros de salud, COBEM y el servicio 107 para traslados y urgencias.
En materia educativa, se relevó a los chicos en edad escolar y se organiza junto al Ministerio de Educación el traslado para que puedan continuar asistiendo a sus escuelas. También se desarrolla apoyo escolar en el predio.
Operativo en Colastiné Sur y otros sectores
La Municipalidad mantiene el acompañamiento de las familias que residen en sectores afectados por el avance del agua en Colastiné Sur, donde continúa el armado de módulos para el alojamiento preventivo. Paralelamente, equipos municipales, junto con el Ejército Argentino, realizan tareas de asistencia y entrega de provisiones y materiales mediante embarcaciones a las familias que permanecen en sus viviendas. También colaboran con el traslado de personas y sus pertenencias cuando deciden alojarse temporalmente en viviendas de familiares.
En Los Alisos se realizan relevamientos de familias y asistencia. En Alto Verde y en el paraje La Boca también se llevan adelante acciones de asistencia y prevención, entre ellas la colocación de bolsas de arena en sectores expuestos a la crecida.
Sistema de defensas y bombeo
Los equipos municipales continúan con el monitoreo permanente del sistema de protección hídrica, las estaciones de bombeo y los sectores más expuestos a la crecida. Desde hace 15 días se trabaja en el cierre de compuertas y la instalación de equipos de bombeo.
Actualmente hay 31 puntos de bombeo operativos. En las últimas horas se realizaron tareas de cierre de compuertas en Varadero Sarsotti, El Pozo y Matheu. Las intervenciones cuentan con custodia policial.
Recomendaciones ante el pronóstico de lluvias
Ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, la Municipalidad solicita a los vecinos adoptar medidas preventivas y colaborar con el mantenimiento de las condiciones de escurrimiento del agua.
En particular, se recomienda no sacar residuos a la vía pública ni arrojar basura en calles, canales o desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el drenaje durante las precipitaciones.
Asimismo, se solicita circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que trabaja en los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.
Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.