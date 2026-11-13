Con el objetivo de brindar información rápida, oficial y actualizada tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía en general, la provincia presentó una nueva herramienta digital destinada a concentrar todos los datos vinculados a la emergencia hídrica. Allí se encontrarán datos que van desde la altura de los ríos hasta los pronósticos sobre el estado de la red vial.
Una web oficial centralizará toda la información vinculada con el fenómeno de El Niño en Santa Fe
Mostrará datos actualizados y oficiales sobre la altura de los ríos, el pronóstico del tiempo y eventuales alertas tempranas. También, sobre el estado de transitabilidad de las rutas. Facilitará teléfonos de emergencia y recomendaciones sanitarias.
Durante la presentación, la vocera gubernamental Virginia Coudannes explicó que la iniciativa condensa en un único espacio las alertas meteorológicas, el monitoreo hídrico y las recomendaciones preventivas que las distintas áreas provinciales vienen desarrollando.
Los vecinos pueden ingresar directamente a través del sitio web oficial santafe.gob.ar/ms/elnino; también, mediante un acceso directo en el portal principal santafe.gob.ar.
La plataforma ofrecerá alertas georreferenciadas; el sistema detecta la ubicación del usuario para mostrar el pronóstico y las alertas de lluvia a corto plazo en ese territorio, permitiendo consultar, además, otros departamentos de la provincia.
También brindará información sobre el monitoreo de ríos y arroyos. En tal sentido, mostrará datos actualizados sobre la altura del río Paraná, el río Salado y otros cursos de agua. La información proviene directamente de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, que reactivó y puso en funcionamiento más de 40 estaciones de medición propias, complementando los registros nacionales.
Rutas
También se presentará información actualizada sobre la situación de la red vial de la provincia. El sitio incluye un mapa interactivo con cortes de carreteras, obras en ejecución y desvíos vigentes o programados en todo el territorio santafesino.
En materia de salud y prevención, habrá un mapeo de los efectores de salud disponibles, centros de vacunación, situación epidemiológica y recomendaciones sanitarias.
Asimismo, se visualizará un apartado con medidas preventivas sobre qué hacer antes, durante y después de tormentas e inundaciones, abarcando el manejo de residuos, el uso responsable y consumo de agua segura, la manipulación de alimentos y la higiene del hogar.
En otro orden, se facilita el acceso rápido a líneas útiles como el 911, Bomberos y redes sociales oficiales, además de un listado de las juntas y comités locales de Protección Civil con sus respectivos planes de contingencia.
Por último, la página web incluirá información para el sector productivo. En este caso, habrá una sección dedicada al campo y las actividades agroproductivas, donde se podrá consultar información vinculada a la sanidad, herramientas de financiamiento para la emergencia y el acceso al Registro de Oferentes de la provincia.
Respecto a la situación hídrica actual y el seguimiento de posibles evacuados, las autoridades destacaron que “se mantiene un trabajo coordinado permanente con los municipios y comunas para transmitir comunicados oficiales al instante y acompañar las contingencias”.
En paralelo, se resaltó el avance en obras de defensa, alteos y limpieza de canales ejecutadas en articulación con las juntas locales de Protección Civil.