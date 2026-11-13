Fue presentada por el Gobierno provincial

Una web oficial centralizará toda la información vinculada con el fenómeno de El Niño en Santa Fe

Mostrará datos actualizados y oficiales sobre la altura de los ríos, el pronóstico del tiempo y eventuales alertas tempranas. También, sobre el estado de transitabilidad de las rutas. Facilitará teléfonos de emergencia y recomendaciones sanitarias.