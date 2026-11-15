#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Fenómeno El Niño

El Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe: hay más de 200 personas alojadas en Alto Verde

El río llegó a 5,72 metros este domingo a las 8 en el puerto local, dos centímetros por encima de la cota de evacuación. La creciente afecta principalmente a sectores costeros y zonas bajas del Gran Santa Fe. En el Centro de Asistencia Integral de Alto Verde hay 217 personas alojadas.

La imagen corresponde al sector de Colastiné Norte por fuera del anillo de defensas. Fernando Nicola.La imagen corresponde al sector de Colastiné Norte por fuera del anillo de defensas. Fernando Nicola.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El río Paraná superó este domingo el nivel de evacuación en la ciudad de Santa Fe. Según los registros oficiales de Prefectura Naval Argentina, a las 8 de la mañana el hidrómetro ubicado en el puerto local marcó 5,72 metros, dos centímetros por encima de la altura establecida como umbral de evacuación para esta estación. El registro confirma la continuidad de la creciente y enciende una nueva señal de atención sobre las zonas más vulnerables del área metropolitana.

El agua avanza sobre el bañado, por fuera del anillo de defensa, en Colastiné Norte. Fernando Nicola.El agua avanza sobre el bañado, por fuera del anillo de defensa, en Colastiné Norte. Fernando Nicola.

El dato corresponde a la escala hidrométrica del puerto de Santa Fe. Para ese punto, el nivel de alerta está fijado en 5,30 metros y el de evacuación en 5,70. Superar esta última referencia no significa que deba evacuarse toda la ciudad, sino que advierte sobre el avance del agua y obliga a intensificar la vigilancia y las medidas preventivas en los sectores más expuestos.

Los sectores más comprometidos

La situación más delicada se concentra en las zonas costeras y los asentamientos ubicados fuera de los anillos de defensa. Uno de los principales focos de atención es La Vuelta del Paraguayo, donde se realizan traslados preventivos de familias hacia el Centro de Asistencia Integral Nº 1, ubicado en el ingreso a Alto Verde, sobre la Ruta Nacional 168.

Mirá tambiénEl río alcanzó los 5,67 metros en Santa Fe y ya son 217 las personas alojadas en Alto Verde

De acuerdo con el último reporte municipal (N° 8), correspondiente a este sábado a las 18, en ese predio había 217 personas alojadas, integrantes de 66 familias: 123 adultos y 94 menores. El lugar cuenta con módulos habitacionales, duchas, provisión de agua, atención sanitaria y acompañamiento educativo.

También se mantienen operativos en Colastiné Sur, donde se construyen módulos para recibir a familias que necesiten trasladarse. Es que todo el sector norte de dicho barrio quedó bajo agua. En paralelo, equipos municipales y del Ejército realizan recorridas y entregan provisiones y materiales por vía fluvial a quienes permanecen en sus viviendas.

Colastiné. Las bolsas con arena sirven como defensas de contención. Archivo Guillermo Di SalvatoreColastiné. Las bolsas con arena sirven como defensas de contención. Archivo Guillermo Di Salvatore

Otros puntos bajo seguimiento son Los Alisos, Alto Verde, el paraje La Boca y distintos sectores de Varadero Sarsotti, La Guardia, Bajada Distéfano, El Pozo y Matheu. El municipio informó que mantiene operativos 31 puntos de bombeo y que continúa con el cierre de compuertas y el refuerzo de las defensas.

En la zona de la costa, ya hay varias casas inundadas en el sector oeste de la ruta 1, a la altura de Rincón Norte y Arroyo Leyes. Allí no hay defensas costeras, ya que no se construyó la obra planificada años atrás (la defensa llega al km 8). También había algunos inconvenientes en sectores defendidos en Rincón, donde el agua emergió de la napa, sin mayores consecuencias hasta el momento. Y en un loteo privado de Arroyo Leyes en el que se había construido una defensa de manera privada el agua cedió y comenzó a ingresar a la zona urbanizada.

Cuándo fue la última vez que superó esta altura

La última crecida del Paraná que había superado los 5,70 metros en el puerto santafesino fue la de 2016. Según los registros históricos, el río alcanzó entonces los 6,61 metros el 5 de enero. En aquella oportunidad, 464 personas debieron ser evacuadas en la ciudad, principalmente en Colastiné Sur y La Vuelta del Paraguayo.

En la jornada de ayer, se procedió al traslado de una familia que reside en zonas bajas de la Vuelta del Paraguayo y fuera del anillo de defensas.Los refugios en Alto Verde. Fernando Nicola

Antes de ese episodio también se registraron crecidas importantes en 2010, cuando el Paraná llegó a los 6,02 metros, y en 2007, cuando alcanzó los 5,94 metros.

Las tres mayores crecidas del Paraná en Santa Fe

La historia hidrométrica de la ciudad permite dimensionar la magnitud de los grandes episodios registrados. Las tres mayores alturas del Paraná fueron:

La ruta nacional 168, el barrio El Pozo en construcción y la ciudad, de fondo, durante la inundación de 1983. Archivo.La ruta nacional 168, el barrio El Pozo en construcción y la ciudad, de fondo, durante la inundación de 1983. Archivo.

- 1905: 7,83 metros, el 14 de junio.

- 1992: 7,43 metros, el 22 de junio.

- 1983: 7,35 metros, el 5 de julio.

Se trata de registros históricos del hidrómetro del puerto de Santa Fe. La marca alcanzada este domingo vuelve a ubicar a la ciudad frente a un escenario de creciente que exige atención especial sobre las poblaciones asentadas en las áreas más vulnerables.

Mirá tambiénEl río Paraná llegó al nivel de evacuación en Santa Fe y crece en otros puertos de la región

Según el último pronóstico hidrométrico del Instituto Nacional del Agua (INA), el río Paraná frente a la ciudad de Santa Fe continúa en constante ascenso y se proyecta que alcance los 5,90 metros hacia el 24 de noviembre, aunque no se descarta que pueda ascender al promedio máximo de 6,20 metros.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Arroyo Leyes
San José del Rincón
Fenómeno El Niño
Gobierno de la Provincia
Río Paraná

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro