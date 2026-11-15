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El Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe: hay más de 200 personas alojadas en Alto Verde

El río llegó a 5,72 metros este domingo a las 8 en el puerto local, dos centímetros por encima de la cota de evacuación. La creciente afecta principalmente a sectores costeros y zonas bajas del Gran Santa Fe. En el Centro de Asistencia Integral de Alto Verde hay 217 personas alojadas.