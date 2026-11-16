El Parque de la Constitución, un ejemplo de convivencia con el río en tiempos de crecida

En una ciudad marcada por su protagonismo en la historia constitucional argentina, el Museo de la Constitución Nacional se presenta como un espacio de encuentro con el pasado, pero también como una propuesta educativa para comprender el valor de las instituciones y la vida democrática.
Ubicado en el Parque de la Constitución, en el sector sur de la ciudad de Santa Fe, el edificio ofrece un recorrido interactivo por los principales acontecimientos que dieron origen a la Ley Fundamental del país. Además, como si fuese poco, se presenta como un espacio pensado para convivir con la naturaleza. En este caso, con los vaivenes del río.
Con el Paraná por encima de los 5 metros, el predio comenzó a recibir agua y cambió notablemente su paisaje. Algo que, precisamente, está ideado que suceda.
Cambio de paradigma
"Se aplicó un concepto de desarrollo de este tipo de lugares públicos. Después de una larga experiencia de crecidas, donde normalmente la respuesta de ingeniera y arquitectura era levantar terraplenes, es decir parar el río; se llegó a la conclusión de que al río hay que dejarlo pasar", detalló Gustavo Víttori, actual vicepresidente primero de la Asociación Museo y Parque de la Constitución.
El complejo se extiende sobre un predio de 17 hectáreas y fue concebido como un espacio conmemorativo, educativo y didáctico, destinado a recibir visitantes de distintos puntos de Argentina y del exterior. A través de recursos tecnológicos, experiencias audiovisuales y propuestas sensoriales, busca acercar la historia constitucional a públicos de todas las edades.
En ese sentido, el ex director de El Litoral remarcó: "Además de ser un museo, es un espacio ribereño. La idea era mantener la característica de jardín ribereño. Esto implicaba aceptar la secuencia de crecidas y bajantes. Entonces se decidió hacer una plataforma que prácticamente está a la misma cota de la Avenida de Circunvalación".
"La plataforma se hizo estructura palafítica solo que aquí en vez de postes de madera, se usaron columnas de hormigón armado", agregó el periodista e historiador. Y comentó que están instaladas a unos 12 metros de profundidad y "atadas" por un sistema de vigas que las interconecta. "Es un estructura muy sólida pese a estar en un terreno inundable", agregó uno de los impulsores del parque.
Sobre el final de la entrevista, Víttori señaló: "Esta onda de crecida no es la primera ni será la última. Hemos experimentado crecidas formidables. No hay que asustarse con lo que pasa con el parque".
Un proyecto histórico
El museo cuenta con ocho salas temáticas equipadas con tecnología que permite reconstruir las disputas, los acuerdos y las reflexiones que atravesaron la construcción política e institucional de la Argentina. La propuesta combina contenidos históricos con experiencias visuales y sonoras que permiten conocer de una manera accesible el proceso de formación de la Constitución Nacional.
El proyecto fue desarrollado por especialistas de Berra Desarrollos Creativos, con experiencia en la creación de museos en Argentina y otros países, junto con equipos del Gobierno de la ciudad de Santa Fe y la Asociación Museo y Parque de la Constitución Nacional.
La iniciativa para construir el Parque de la Constitución Nacional comenzó a tomar forma en 2008, durante la gestión municipal de Mario Barletta. La propuesta se apoyó en el lugar central que ocupa Santa Fe en la historia institucional argentina, por haber sido sede de las convenciones constituyentes que marcaron distintos momentos de la organización nacional.
Además, el proyecto contaba con antecedentes normativos que habilitaban la construcción de un monumento conmemorativo. Entre ellos se encuentran la Ley Provincial 1180, de 1902, y la Ley Nacional 11.327, de 1925, que facultaban a los poderes ejecutivos provincial y nacional a erigir un monumento a la Constitución.
Ese mismo año, una comisión especial integrada por representantes de las facultades de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Católica de Santa Fe, el Colegio de Arquitectos y el municipio analizó siete alternativas para definir la ubicación del parque.
La decisión fue recuperar las 17 hectáreas de Caleta Sur, un sector que durante años había permanecido degradado y abandonado. La elección respondió a criterios urbanísticos y paisajísticos, entre ellos la relación con el entorno costero, la accesibilidad y la visibilidad del predio.
El 4 de junio de 2009, el Gobierno de la Provincia cedió los terrenos al municipio. Durante esa misma jornada se puso en marcha el Concurso Nacional de Anteproyectos, organizado junto con el Colegio de Arquitectos de Santa Fe Distrito I.
Con la llegada de José Corral a la intendencia, el proyecto avanzó hacia su concreción, con el acompañamiento del Gobierno provincial y de la asociación vinculada a la iniciativa.
El 1° de mayo de 2012 se colocó la piedra fundamental del Parque de la Constitución. Dos años después, el 2 de mayo de 2014, se inauguró la primera etapa de las obras, que incluyó la Plaza Cívica y tres pilares representativos de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Las estructuras fueron construidas en acero cromado y se instalaron con una leve inclinación hacia la plaza, concebida como representación del pueblo y de la soberanía popular. La disposición simboliza la relación entre la ciudadanía y las instituciones que sostienen el sistema republicano de gobierno.
En 2015 comenzó la construcción del Museo de la Constitución Nacional, que finalmente abrió sus puertas en diciembre de 2018 y se convirtió en uno de los principales atractivos del parque.
De esta manera, el Museo de la Constitución Nacional articula la historia de Santa Fe con una mirada federal. Su propuesta recupera el protagonismo de la ciudad en la organización institucional del país y ofrece un espacio para acercar esos acontecimientos, a través de herramientas educativas y experiencias que invitan a conocer el significado de la Constitución en la vida cotidiana.