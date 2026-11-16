El Parque de la Constitución, un ejemplo de convivencia con el río en tiempos de crecida

Gustavo Víttori, vicepresidente primero de la Asociación Museo y Parque de la Constitución, explicó por qué el predio está preparados ante los escenarios que proponga el río. Un recorrido de drone muestra las características del lugar, ahora con el avance del agua.

El río Santa Fe recibe agua del Paraná y se nota en la capital provincial. Foto: Fernando Nicola

"La idea era mantener la característica de jardín ribereño", sostuvo Gustavo Víttori. Foto: Fernando Nicola

El drone de El Litoral permite dimensionar la crecida. Foto: Fernando Nicola