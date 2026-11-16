El río Paraná continúa en ascenso frente a la ciudad de Santa Fe y este lunes por la mañana alcanzó los 5,77 metros en el puerto local, según el registro de las 8 de Prefectura Naval Argentina. La altura supera en siete centímetros el nivel de evacuación, establecido en 5,70 metros. En ese contexto, el intendente Juan Pablo Poletti encabezó una conferencia de prensa junto a los funcionarios Eduardo Rudi y Víctor Hadad, en la que presentó un balance de los operativos desplegados durante el fin de semana y las medidas previstas para afrontar la emergencia hídrica.
Crecida del Paraná: hay 260 personas evacuadas en Santa Fe y el municipio prepara más módulos de asistencia
El río llegó a los 5,77 metros en el puerto local, siete centímetros por encima del nivel de evacuación. El intendente Poletti anticipó que podría alcanzar los 5,80 o 5,90 metros en los próximos días y que la permanencia del agua alta se extenderá durante varias semanas.
"Hoy tenemos 260 personas en situación de evacuación", informó Poletti. La mayoría permanece alojada en el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde, mientras que nueve familias fueron trasladadas al segundo predio habilitado en Colastiné Sur. Además, anticipó que se estaban evaluando otras seis familias para su eventual traslado: tres en Colastiné Sur y tres en la Vuelta del Paraguayo.
El mandatario explicó que durante el viernes, sábado y domingo se realizaron recorridas con embarcaciones municipales y provinciales, además del vehículo anfibio, para relevar a las familias que permanecían en sectores vulnerables de la Vuelta del Paraguayo. Ante el ingreso de agua a las viviendas, algunas decidieron trasladarse al centro asistencial.
A las personas alojadas en los dispositivos municipales se suman otras familias que recibieron asistencia para mudarse a casas de familiares. En esos casos, el municipio colaboró con camiones para retirar muebles y pertenencias, aunque no se encuentran contabilizadas entre quienes permanecen en los centros de evacuados.
Más módulos y asistencia en Alto Verde y Colastiné Sur
Poletti precisó que desde el inicio de la emergencia se construyeron 72 módulos habitacionales en el predio de Alto Verde. Cada uno cuenta con ducha y sanitario, mientras que las familias reciben asistencia alimentaria, sanitaria y acompañamiento permanente. "Hoy, de las 72 familias que estoy hablando, la que más esperó para que se le diera un módulo fue 12 horas", sostuvo el intendente, quien destacó la rapidez del dispositivo de alojamiento.
El centro fue diseñado inicialmente para 79 módulos, pero mediante una reorganización del espacio se logró ampliar su capacidad. Según explicó, todavía podrían instalarse otros diez módulos en el mismo terreno, hasta alcanzar aproximadamente 90. Además, existe un predio ubicado enfrente, con un convenio ya firmado, donde podrían construirse otros 80 si la situación lo requiere.
En Colastiné Sur también continuará la construcción de módulos. Allí se proyecta llegar a 20 unidades en el segundo predio habilitado para recibir a las familias afectadas.
El intendente destacó que el municipio ya tiene proveedores de módulos plegables en Santa Fe, Rosario e Ibarlucea, con disponibilidad para trasladarlos y armarlos en poco tiempo. También anticipó que durante esta semana comenzarán a llegar nuevos módulos techados para afrontar un eventual segundo pico de la creciente, previsto para fines de diciembre. "Estamos preparados para poder brindar esa garantía", afirmó.
El pronóstico del río y la posibilidad de un segundo pico
En relación con la evolución hidrológica, Poletti indicó que el Paraná todavía podría continuar creciendo durante las próximas 24 o 48 horas. Según explicó, el río subió alrededor de 11 centímetros en las últimas 48 horas y el municipio sigue su evolución en contacto permanente con Prefectura Naval y los organismos provinciales. "Puede llegar a 5,80, 5,90 en este primer pico hasta el 24 más o menos, que es lo que pronostica el INA", señaló.
El Instituto Nacional del Agua (INA), en su último pronóstico hidrométrico publicado el 13 de noviembre, contempló para Santa Fe una tendencia central de 5,90 metros para el 24 de noviembre, con un rango posible de entre 5,50 y 6,20 metros. El organismo también advirtió sobre la continuidad de niveles elevados en el tramo del Paraná que comprende Santa Fe y Rosario.
Poletti aclaró que, después de este primer pico, se espera una meseta, aunque con el río todavía alto. "No esperamos que baje mucho el río, esto va a seguir, va a continuar y en el medio las lluvias que nos empiecen a caer", advirtió.
En ese sentido, recordó que la planificación municipal contempló desde hace tiempo un escenario de crecida combinado con precipitaciones, en el marco del fenómeno de El Niño.
Estaciones de bombeo y prevención ante las lluvias
Otro de los ejes de la conferencia fue el funcionamiento del sistema de drenaje de la ciudad. Poletti aseguró que alrededor del 75% al 80% de los 54 puntos de bombeo ya trabaja con las compuertas cerradas y los equipos en funcionamiento para impedir el ingreso del agua del río y evacuar las precipitaciones.
El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, por su parte, precisó que más de 33 puntos de bombeo ya se encuentran cerrados y operativos, con la provisión de energía necesaria para afrontar un escenario de lluvias combinado con niveles elevados de los ríos.
El funcionario también destacó que durante esta semana se completará la puesta a punto de las motobombas y bombas del puerto. "Vamos a tener una ciudad operativa, pero mecánicamente", explicó Rudi, quien remarcó que los trabajos de prevención buscan proteger a las aproximadamente 400.000 personas que viven dentro del anillo de defensas.
El funcionario indicó que las tareas se realizan de manera coordinada con la Provincia y las localidades del área metropolitana. En ese marco, mencionó reuniones con los intendentes de Recreo y Monte Vera y el trabajo conjunto en el Comité de Cuenca y el Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM).
En la zona norte, destacó el funcionamiento de la estación de bombeo Roca, que recibe caudales propios y de Monte Vera. Allí se profundizó el reservorio y se optimizó el cuenco, con una capacidad de bombeo superior a los 20.000 metros cúbicos por hora, mediante electrobombas y motobombas.
Sobre la situación del oeste de la ciudad, Rudi sostuvo que las estaciones de mayor caudal se encuentran operativas y que hay equipos y personal disponibles para responder ante eventuales complicaciones.
También aclaró que el río Salado no representa actualmente una preocupación central, aunque el municipio mantiene protocolos de actuación para las zonas bajas que pueden sufrir anegamientos por precipitaciones. En caso de ser necesario, se habilitarán los 21 refugios que el municipio tiene conveniados en la ciudad.
Operativos de seguridad y asistencia a las familias
Durante el fin de semana también se reforzaron las tareas de seguridad en los sectores afectados. Poletti informó que desde el domingo se incorporó personal de la Guardia Rural Los Pumas para custodiar la Vuelta del Paraguayo y que la Provincia colaborará con un helicóptero para realizar vuelos nocturnos. "Queremos garantizar que ningún vivo quiera aprovecharse de esta situación para poder ir a brindarle inseguridad a una zona que ya está sufriendo los avatares del agua", expresó.
El intendente agradeció especialmente el trabajo de los empleados municipales, los equipos provinciales, Prefectura Naval y los guardavidas que participaron de los rescates y las recorridas durante el fin de semana.
También contó que en el centro de Alto Verde se brinda atención diferenciada a personas con discapacidad, embarazadas, adultos mayores y bebés. Entre las situaciones particulares mencionó a un niño de 11 años con discapacidad severa, tres mujeres embarazadas —una de ellas con fecha de parto para este lunes—, un bebé de 11 días y un hombre de 79 años con una enfermedad terminal. "Hay un sector especial de módulos plegables donde están estas situaciones que requieren una contemplación más cercana", explicó. Una de las embarazadas fue trasladada al hospital Cullen, donde permanecía internada a la espera de dar a luz.
Además de la asistencia alimentaria diaria, el municipio busca sostener actividades recreativas y de integración en el predio. Poletti contó que se organizan propuestas deportivas y culturales y que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, este lunes comenzará una actividad de Cine Bajo las Estrellas.
También se autorizó a las familias a cocinar en determinados sectores del predio, bajo pautas de seguridad, como parte de las medidas destinadas a acompañar la vida cotidiana durante la evacuación.
Donaciones y recomendaciones
En cuanto a las donaciones, el intendente adelantó que se encuentra en conversaciones con Cáritas para centralizar la recepción y distribución de ropa y otros elementos, aunque aclaró que la propuesta debía terminar de coordinarse durante este lunes con el obispo y las autoridades de la organización.
El coordinador de Gabinete municipal, Víctor Hadad, integrante del equipo que coordina la respuesta a la emergencia hídrica, precisó que las donaciones de alimentos y pallets continuarán recibiéndose en el predio de Alto Verde, mientras que la recepción de ropa y otros elementos se organizará a través de Cáritas.
Por otra parte, ante las consultas por la presencia de personas bañándose en la laguna, Hadad fue categórico: "No se puede, no está permitido, no deberían estar, porque no hay ningún lugar habilitado". Y agregó: "El vecino no debe asumir riesgos en esta situación".
Poletti también señaló que Prefectura recomendó a las embarcaciones deportivas evitar la navegación recreativa, reducir la velocidad y no generar oleaje que pueda afectar a las viviendas y sectores costeros.
Finalmente, el intendente aseguró que los dispositivos de evacuación continuarán funcionando mientras las condiciones del río lo requieran. "El centro asistencial va a seguir funcionando durante varios días o meses", anticipó, al remarcar que el regreso de las familias a sus hogares dependerá de que el nivel del agua descienda y las viviendas vuelvan a estar en condiciones de habitabilidad.