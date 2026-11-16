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Crecida del Paraná: hay 260 personas evacuadas en Santa Fe y el municipio prepara más módulos de asistencia

El río llegó a los 5,77 metros en el puerto local, siete centímetros por encima del nivel de evacuación. El intendente Poletti anticipó que podría alcanzar los 5,80 o 5,90 metros en los próximos días y que la permanencia del agua alta se extenderá durante varias semanas.