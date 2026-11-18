En el marco del operativo integral de asistencia ante la crecida del río Paraná, la Municipalidad de Santa Fe acompaña el desarrollo educativo de cerca de 30 chicos que asisten a sus establecimientos escolares a través del Munibus Educativo.
Munibus Educativo y apoyo escolar: acompañan a alumnos afectados por la crecida en Santa Fe
Un servicio municipal asegura que cerca de 30 chicos continúen sus estudios y reciban apoyo diario, pese a las complicaciones generadas por la crecida del río.
Al respecto, Agustina Huespe, subsecretaria de Gestión Educativa del municipio, remarcó la importancia de sostener la escolaridad aún en estas circunstancias: “El Munibus es una política pública a través de la cual incentivamos la importancia de la educación, de terminar el ciclo lectivo. La idea es no interrumpir el normal funcionamiento de clases de los chicos, por eso el Munibus Educativo hace un recorrido tanto a la mañana como a la tarde por las distintas instituciones educativas para bajarlos a los chicos. Nosotros nos bajamos y los acompañamos al ingreso de la escuela”.
La funcionaria además se refirió a la tolerancia y las posibilidades que brindan las diferentes escuelas: “Cada vez que ingresan los chicos las directoras y docentes nos destacan la importancia de que vayan a la escuela, no importa si llegan cinco minutos más tarde o cinco minutos antes, pero que vayan, que terminen el ciclo lectivo”, expresó.
El móvil municipal parte desde el Centro de Asistencia Integral N°1, ubicado en Alto Verde, y recorre escuelas como la N° 1.190 “IV Centenario de Santa Fe”, N° 137 “Dr. J. De Amenabar”, N°13 “Dalmacio Vélez Sarsfield”, y N° 263 “Alfonso Grilli”, entre otras. “Cuando los buscamos muchos ya están listos y muchos otros no. Entonces vamos módulo por módulo, porque tenemos relevado dónde se encuentran los chicos, golpeando y recordándoles e insistiéndoles para que asistan a la escuela, que vengan con nosotros, que los llevamos. El ingreso a la escuela está asegurado”, afirmó Huespe.
Además, en el Centro de Asistencia de Alto Verde hay niños que asisten a niveles de educación inicial, quienes también tienen garantizado el traslado a los jardínes junto con sus madres o padres.
Traslado y puesta en marcha
A través del trabajo conjunto entre distintas áreas, el municipio logró efectivizar el traslado de la Escuela N° 1.138 “Mateo Booz”, de La Vuelta del Paraguayo. Para ello se logró poner en condiciones con tareas de desmalezamiento y desinfección el edificio que ocupaba años atrás el Jardín N°205, sobre calle Demetrio Gómez en Alto Verde.
“Los chicos ya nos conocen y nos reciben con mucho cariño. Nosotros les recalcamos la importancia de la educación en todas las edades, que sea la herramienta que cambie y que modifique, que les sirva a ellos, es fundamental”, contó Huespe.
Asistencia escolar
En el predio donde se encuentra el Centro de Asistencia Integral N°1 también se ubica un sector específico donde los niños y niñas pueden realizar sus tareas acompañados por voluntarios, docentes de jardines municipales e integrantes del área de educación de la Municipalidad: “Durante la mañana y durante la tarde les aseguramos que haya un espacio donde ayudarlos a hacer la tarea, o también simplemente jugar, pintar con ellos, leer un cuento que es muy importante”, cerró la funcionaria.