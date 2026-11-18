La emergencia hídrica que atraviesa la ciudad de Santa Fe demanda un operativo sanitario sostenido para atender a las familias que debieron abandonar sus hogares y fueron alojadas en los centros de asistencia dispuestos por la Municipalidad. En ese contexto, el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde concentra buena parte de las intervenciones, con especial atención en niños, embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas.
Emergencia hídrica en Santa Fe: el municipio asiste a 95 niños y refuerza los controles de salud de los evacuados
Desde el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde, la subsecretaria de Salud, Lorena Massari, detalló cómo funciona el operativo sanitario desplegado por la Municipalidad. Hay atención médica y de enfermería diaria, seguimiento de pacientes crónicos, vacunación y traslados para garantizar la continuidad de tratamientos. También se realizan recorridas en lancha para asistir a familias que permanecen en sus viviendas anegadas.
La subsecretaria de Salud municipal, Lorena Massari, brindó este miércoles una actualización sobre los dispositivos desplegados y explicó que la prioridad es garantizar la atención cotidiana, evitar interrupciones en los tratamientos y responder ante las situaciones de urgencia que puedan surgir durante la permanencia de las familias en los módulos.
“Tenemos ya una cantidad de personas que requiere una asistencia diaria por una cuestión de que se aumentan sus vulnerabilidades, sus cuestiones de riesgo en este traslado diario que se hace de familias a esta área”, señaló la funcionaria desde el predio de Alto Verde.
La estrategia sanitaria también apunta a que la emergencia no implique perder oportunidades de atención. “Tenemos que poder no perder oportunidades en salud y hacer un abordaje de aquellos que tienen algunas patologías crónicas que requieren un seguimiento y también asistencia un poco más cercana en esta situación particular”, explicó.
Atención médica todos los días y seguimiento de enfermedades crónicas
El dispositivo sanitario funciona diariamente en el Centro de Asistencia Integral N° 1, con una posta de atención que incluye médicos y enfermeros, recorridas por los módulos y articulación con los centros de salud de la zona. El esquema también se extendió al Centro de Asistencia Integral N° 2, habilitado en Colastiné Sur.
“Eso implica poder tener una posta sanitaria diaria con atenciones con médico y enfermeros, recorridas, pero también con articulación con los centros de salud que están en la costa y que están alrededor”, precisó Massari.
Para ampliar la capacidad de atención en el predio de Alto Verde, se utiliza una unidad móvil cedida por el 107, que funciona como consultorio. Además, se trabaja en coordinación con Cobem, que dispone de una guardia permanente entre las 8 y las 20.
“Articulamos con Cobem, que tiene una guardia permanente de 8 a 20 horas en el predio acá de Alto Verde, como también las derivaciones a los centros de salud de la costa, que también son los que se suman a las recorridas a las personas que están anegadas y que se quedan en sus domicilios”, detalló.
La funcionaria remarcó que el trabajo no se limita a la atención de enfermedades o dolencias que aparecen durante la evacuación. Uno de los objetivos centrales es sostener los tratamientos que las personas ya realizaban antes de abandonar sus viviendas.
En ese sentido, explicó que se busca que quienes necesitan medicación mensual, controles de embarazo o seguimiento pediátrico puedan continuar vinculados con los centros de salud donde habitualmente reciben atención. “Nosotros tratamos de reforzar aquí lo que es la asistencia de lo agudo, lo que son traslados de personas que tienen turnos importantes en el segundo o tercer nivel de atención para que no pierdan esos turnos”, indicó.
Entre las situaciones que requieren mayor atención mencionó a pacientes oncológicos y personas con discapacidad. “Tenemos personas que tienen cáncer, que tienen discapacidad, entonces esas personas requieren un seguimiento un poco más cercano, no solo por controles diarios de signos vitales, sino también el seguimiento de su patología y tratamientos específicos”, sostuvo.
La distribución de las familias dentro del predio también se modifica de acuerdo con esas necesidades. “Nosotros vamos reacomodando las familias en base a prioridades. Una de las prioridades tiene que ver con la salud”, explicó Massari. Y agregó: “Las personas que tienen patologías oncológicas o discapacidad requieren cierta higiene y disponibilidad en sus módulos, por lo cual diariamente los vamos reacomodando y se les da prioridad a estas cuestiones”.
Hay unos 95 niños alojados y preparan un operativo de vacunación
Uno de los grupos que demanda especial atención es el de los niños y niñas que permanecen en el centro de Alto Verde. Según precisó la subsecretaria, actualmente hay aproximadamente 95 menores en el predio. “Todos tienen un buen control de salud; son a quienes vamos reforzando el tema de vacunación, de reforzar que sigan concurriendo a sus clases escolares, los controles de salud y los controles crónicos”, señaló.
En paralelo, el municipio prepara un dispositivo específico de vacunación para completar los esquemas de quienes presentan dosis pendientes.
La funcionaria también se refirió a la inmunización contra el dengue y explicó que su aplicación requiere una evaluación individual, de acuerdo con la edad, los antecedentes de salud y si la persona tuvo o no la enfermedad. “Sobre dengue estuvimos trabajando sobre todo con personas que estuvieron trabajando ya desde antes de comenzar con los traslados de las familias, y después hay un protocolo específico para la población en general, porque hay que evaluar la edad, patologías anteriores y si tuvieron o no dengue”, explicó.
En ese marco, confirmó que se instalará un operativo para completar los esquemas de vacunación que se encuentren incompletos. “Hemos notado que algunos tienen sus esquemas incompletos, por lo cual vendremos con el dispositivo de la Municipalidad para poder completar esos esquemas”, anticipó.
Mordeduras de víboras: dónde se encuentran los antídotos
Otro de los riesgos sanitarios que se incrementan durante las inundaciones en las zonas de islas y sectores costeros es la posibilidad de mordeduras de víboras o serpientes. Sobre este punto, Massari aclaró que los centros de asistencia no cuentan con antídotos, ya que su disponibilidad está concentrada en establecimientos hospitalarios de mayor complejidad. “Con respecto a antídotos por mordeduras de víboras o serpientes, teniendo en cuenta la creciente, los protocolos tienen lineamientos específicos: no podemos tener esos antídotos acá; los que tienen esos antídotos son el Hospital Cullen para adultos y el Hospital de Niños para menores”, explicó.
De todos modos, aseguró que el operativo municipal contempla la primera respuesta ante una urgencia y la derivación correspondiente. “Lo que siempre se garantiza es la atención primaria urgente y el traslado”, remarcó.
Recorridas en lancha y asistencia en las zonas anegadas
El trabajo sanitario también se extiende por fuera de los centros de alojamiento. En los sectores donde hay familias que decidieron permanecer en sus viviendas, los equipos territoriales realizan recorridas para acercar medicamentos, alimentos y asistencia.
En Colastiné Sur, por ejemplo, se trabaja junto al centro de salud de la zona, cuyos equipos realizan recorridas en lancha para llegar hasta las familias que quedaron aisladas por el avance del agua. “Se hacen recorridas a través del centro de salud de Colastiné Sur en lancha para las personas y familias que quedaron en sus casas, para acercarles medicación y ayuda diaria, como se hace también en Vuelta del Paraguayo”, explicó la funcionaria municipal.
También se mencionó el trabajo en Los Alisos, donde la Municipalidad coordina las intervenciones con el SAMCo de El Pozo. La asistencia alcanza además a sectores como Las Cañitas y El Cañaveral, con relevamientos territoriales y atención sanitaria a cargo de los equipos de salud.
A estas acciones se suma la Cruz Roja, que mantiene una posta diaria en el área para brindar primeros auxilios. “Ellos están con una posta ahí todos los días también para primeros auxilios”, señalaron durante el intercambio con la prensa.
En cuanto a las dificultades cotidianas del operativo, Massari reconoció que las condiciones de trabajo en un predio abierto, expuesto al clima y con recursos que deben trasladarse permanentemente, representan un desafío para los equipos. “Las dificultades son las que se afrontan todos los días: estar en un territorio al aire libre, cómo nos afecta el clima y la disponibilidad de recursos que hay que estar llevando y trayendo constantemente”, describió. Sin embargo, aclaró que son situaciones que se pueden resolver y destacó la experiencia de los trabajadores municipales en tareas territoriales.
Una emergencia que continúa con el Paraná por encima del nivel de evacuación
El despliegue sanitario se desarrolla en un escenario de creciente del río Paraná que mantiene en emergencia a la ciudad. Este miércoles 18 de noviembre, la altura alcanzó los 5,85 metros en el puerto de Santa Fe, de acuerdo con el registro informado por Prefectura Naval Argentina, 15 centímetros por encima del nivel de evacuación, establecido en 5,70 metros.
De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional del Agua (INA) actualizado el martes 17, para el tramo Santa Fe-Paraná se observaba una atenuación progresiva del ascenso, con perspectivas de estabilización y oscilaciones durante los días siguientes. Sin embargo, el organismo advirtió que los niveles podrían permanecer por encima de las marcas de alerta y evacuación.
En cuanto a la cantidad de personas afectadas, el municipio mantenía este miércoles dos Centros de Asistencia Integral en funcionamiento, en Alto Verde y Colastiné Sur, con 275 personas alojadas entre ambos espacios, pertenecientes a 86 familias.
En ese contexto, la atención sanitaria constituye uno de los componentes centrales de la respuesta municipal: no solamente para resolver las urgencias que puedan aparecer durante la inundación, sino también para evitar que el desplazamiento de las familias y las condiciones excepcionales en las que transitan esta emergencia interrumpan controles, tratamientos y cuidados que necesitan continuidad.