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Emergencia hídrica en Santa Fe: el municipio asiste a 95 niños y refuerza los controles de salud de los evacuados

Desde el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde, la subsecretaria de Salud, Lorena Massari, detalló cómo funciona el operativo sanitario desplegado por la Municipalidad. Hay atención médica y de enfermería diaria, seguimiento de pacientes crónicos, vacunación y traslados para garantizar la continuidad de tratamientos. También se realizan recorridas en lancha para asistir a familias que permanecen en sus viviendas anegadas.