La crecida del río Paraná comienza a mostrar una leve estabilización en distintos puntos de Santa Fe, aunque la situación continúa bajo monitoreo y mantiene a cientos de familias fuera de sus hogares. En ese contexto, el Gobierno provincial se refirió a la situación de Arroyo Leyes y defendió la decisión de no avanzar con la defensa oeste en los términos en que fue proyectada y licitada durante la gestión anterior.
Crecida del Paraná: la Provincia defendió por qué no hará la defensa oeste de Arroyo Leyes
Virginia Coudannes sostuvo que la obra licitada durante la gestión anterior presenta problemas técnicos y legales que la hacen inviable. Mientras el Paraná comienza a estabilizarse, hay 462 evacuados en Santa Fe.
La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, sostuvo que la obra presenta impedimentos técnicos y legales que hacen inviable su ejecución. Además, indicó que la Provincia trabaja en distintos análisis junto a la Secretaría de Recursos Hídricos para evaluar la situación.
Arroyo Leyes: por qué la Provincia sostiene que no puede hacer la defensa
Consultada sobre la posibilidad de avanzar con una nueva licitación para la defensa de Arroyo Leyes, Coudannes aclaró que el proyecto al que se hacía referencia corresponde a una obra impulsada por la administración anterior y explicó los motivos por los que el actual gobierno considera que no puede concretarse.
"Es una defensa que ya sabemos, esa licitación vino de la gestión anterior. Tiene una imposibilidad de inviabilidad en lo técnico por la altura de la defensa y también en cuestiones que tienen que ver con la legalidad", expresó la funcionaria.
Según explicó, existen restricciones legales para realizar intervenciones estatales en ese sector. "Justamente allí es un lugar donde por ley el Estado no puede hacer intervenciones", señaló.
De esta manera, el Gobierno provincial fundamentó su postura de no avanzar con la obra tal como fue concebida, al considerar que presenta obstáculos técnicos vinculados con la altura proyectada y limitaciones legales para intervenir en el área.
Ante ese escenario, Coudannes indicó que actualmente se llevan adelante diferentes análisis desde la Secretaría de Recursos Hídricos, aunque no anunció plazos para una nueva licitación ni precisó qué alternativa podría reemplazar al proyecto cuestionado.
La discusión vuelve a poner en el centro la situación de Arroyo Leyes, una zona particularmente expuesta durante las crecidas y donde la ocupación de sectores bajos y ribereños representa una de las principales dificultades frente a los avances del agua.
El Paraná comienza a bajar en el norte santafesino
En cuanto al comportamiento del río, Coudannes informó que el Paraná registró una baja de cuatro centímetros en Reconquista y San Javier, mientras que en Santa Fe descendió un centímetro.
La vocera señaló que el escenario comienza a mostrar una estabilización de la crecida, aunque aclaró que el seguimiento continúa en distintos puntos de la provincia, especialmente en las localidades ubicadas sobre el corredor de la ruta provincial 1 y en el norte santafesino.
Protección Civil mantiene el trabajo coordinado con los gobiernos locales y realiza un seguimiento de las alertas meteorológicas, ante posibles complicaciones vinculadas tanto al río como a las condiciones climáticas.
Hay 462 evacuados en la provincia
Al último relevamiento informado, Santa Fe contabilizaba 462 personas evacuadas. Coudannes explicó que se trata principalmente de familias que viven en zonas ribereñas y terrenos particularmente bajos, mientras que los cascos urbanos de las localidades no registraban afectaciones por la crecida.
La asistencia se desarrolla de manera articulada entre Protección Civil, Salud y los gobiernos locales, con seguimiento de las familias y acompañamiento sanitario.
En la ciudad de Santa Fe, se puso en funcionamiento un centro de asistencia integral en La Vuelta del Paraguayo, con participación de equipos de salud, ASSA, la Empresa Provincial de la Energía, fuerzas de seguridad y distintas áreas del Estado.
Asistencia en Arroyo Leyes y otras localidades de la costa
En relación con Arroyo Leyes, la funcionaria indicó que la Provincia acompaña los dispositivos que se vienen desarrollando en la zona, entre ellos la provisión de bateas de arena, bolsas y silo bolsas para atender las necesidades de las familias afectadas.
También se distribuyen agua mediante cubas de ASSA y agua envasada, mientras los equipos de salud acompañan a las personas que permanecen en viviendas anegadas o en los módulos de asistencia que se fueron organizando.
Cada localidad desarrolla su propia estrategia en función de la situación territorial. En Reconquista, por ejemplo, el número de evacuados descendió considerablemente y, al momento del reporte, quedaban siete personas fuera de sus hogares. También se registraban operativos en localidades como Las Toscas y Villa Ocampo.
Aunque el nivel del Paraná comienza a ceder en algunos puntos, la Provincia mantiene el monitoreo de las zonas más vulnerables y la asistencia a las familias afectadas, mientras sostiene que la defensa oeste de Arroyo Leyes, en su proyecto original, no reúne las condiciones para ser ejecutada.