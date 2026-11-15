Con la crecida del río Paraná impulsada por el fenómeno de El Niño, el despliegue territorial coordinado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro junto al sector ganadero permitió superar el momento más delicado de la emergencia hídrica en el humedal: ya se retiró cerca del 90 % del ganado que estaba expuesto en zonas anegables. A partir de los alertas tempranos de repunte y las herramientas del Decreto N° 1951, de un universo inicial superior a las 700.000 cabezas relevadas en agosto, los sondeos estiman que hoy permanecen entre 80.000 y 90.000 animales, resguardados en islas altas bajo manejo planificado principalmente.
Crecida del Paraná: retiraron casi el 90 % del ganado de las islas con asistencia de la Provincia
El operativo conjunto permitió evacuar a tiempo a la hacienda de las islas santafesinas y ahora la prioridad se enfoca en el control sanitario de los rodeos.
Si bien en los padrones administrativos de Senasa ((Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) aún figuran cerca de 170.000 cabezas en territorio insular, los equipos técnicos explicaron que esa diferencia responde al desfasaje habitual en la actualización del sistema: gran parte de los productores concretó la salida utilizando el Certificado Provisorio de Tránsito Animal (CPTA) o todavía tiene pendiente el cierre formal de los Documentos de Tránsito Electrónico (DTE).
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo encabezado por Gustavo Puccini, destacaron que el acompañamiento permanente en territorio y la rápida respuesta de los ganaderos permitieron ordenar el repliegue sin pérdidas masivas, abriendo una segunda etapa enfocada en la trazabilidad sanitaria y el sostenimiento alimenticio en tierra firme.
Repliegue cumplido y control sanitario en destinos
Tras participar de la reunión del Comité Operativo de Emergencia, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, confirmó que la emergencia en el humedal está bajo control: “La hacienda en isla, que era el principal problema, ya ha sido retirada. Quedaron unas 80.000 cabezas. Por el sondeo que hicimos estos días, mucho de lo que queda -insistimos que es mayoritariamente programado- permanece en islas altas, por lo que hoy no tenemos un conflicto crítico en el territorio insular”.
Superado el traslado urgente, la prioridad pasa por ordenar la recepción de esos rodeos en establecimientos continentales. “Estamos monitoreando junto con Senasa la cuestión sanitaria de esos rodeos que salen de las islas para no generar ningún desorden sanitario en otros distritos. Estamos chequeando los destinos hacia donde fueron los animales y procurando que todos los protocolos se cumplan”, subrayó Mántaras. Para evitar cuellos de botella, siguen vigentes las flexibilizaciones normativas gestionadas ante Senasa nacional, que agilizan los envíos hacia departamentos receptores como Vera, General Obligado, San Justo y San Cristóbal, además de provincias como Córdoba, Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero.
Más campos en Ropeca y prevención sanitaria con Salud
Para acompañar a los productores que sacaron hacienda y aún necesitan relocalizarla o asegurar su alimentación, la cartera productiva intensificó la difusión de la plataforma oficial Ropeca (santafe.gob.ar/ropeca). El portal ya cuenta con 45 oferentes activos entre superficies de pastaje y reservas de rollos, con buena disponibilidad en la región centro, especialmente en San Justo y San Cristóbal.
En paralelo, durante el Comité de El Niño se definió un abordaje conjunto con el Ministerio de Salud ante los riesgos sanitarios propios de los terrenos anegados. “Vamos a trabajar articuladamente con Salud por algunas enfermedades que van a empezar a aparecer como consecuencia de los campos anegados: leptospirosis principalmente, encefalomielitis equina y el acompañamiento en la campaña de dengue, desplegando tareas y recomendaciones en zonas rurales y poblados vinculados”, adelantó Mántaras.
En el territorio siguen operativos el cruce habilitado con Recursos Hídricos en las defensas de San Javier para el paso de arreos, la descarga fluvial diurna en Puerto Reconquista bajo supervisión de Prefectura Naval, el uso obligatorio de chalecos salvavidas sin maniobras nocturnas y los patrullajes de Seguridad Vial y Protección Civil en la Ruta Provincial 1 y la Ruta Nacional 11.
Por fuera de la cuenca del Paraná, el resto de Santa Fe atraviesa una campaña favorable. “En el resto de la provincia no hay episodios de precipitaciones importantes, más allá de algunos granizos puntuales. Se está levantando muy bien la cosecha de trigo y la siembra de gruesa también viene muy bien. Salvo lo que es zona insular, la actividad se desarrolla con normalidad”, concluyó el funcionario.