La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que se decidió llevar adelante la interrupción preventiva y excepcional del suministro eléctrico en el paraje Vuelta del Paraguayo, en la capital santafesina. La medida -de fuerza mayor- responde estrictamente a la sostenida crecida hidrométrica del sistema fluvial -con registros próximos al umbral de evacuación- y al contexto meteorológico adverso asociado al desarrollo del fenómeno de El Niño, indicadores que comprometen severamente la estabilidad de las redes de Baja Tensión y el normal acceso a la zona. Se trata de una medida que tiene como objetivo garantizar la vida de los vecinos.
La EPE dispuso la interrupción preventiva del servicio eléctrico en Vuelta del Paraguayo ante la crecida
La medida se resolvió en el marco del Comité de Emergencia de la ciudad de Santa Fe para cuidar la vida de los vecinos: el agua en contacto con la red representa un peligro mortal de electrocución para vecinos y personal operativo, una condición que se ve agravada por la precariedad de las instalaciones internas en gran parte de los domicilios relevados. Desde la empresa de energía adelantaron que continúa el monitoreo junto a Protección Civil de la Provincia.
Los relevamientos técnicos efectuados en el territorio constataron el avance del agua sobre las calles internas y el anegamiento progresivo de terrenos, lo que afecta las estructuras de soporte de la red eléctrica. Esta situación, potenciada por el pronóstico de tormentas severas con ráfagas y caída de árboles, multiplica el riesgo de colapso de postes y conductores. Asimismo, el agua en contacto con la red representa un peligro mortal de electrocución para vecinos y personal operativo, una condición que se ve agravada por la precariedad de las instalaciones internas en gran parte de los domicilios relevados.
La decisión técnica e ineludible se encuadra en el estricto cumplimiento del deber de seguridad y en los protocolos establecidos junto a Protección Civil de la Provincia y la Municipalidad de Santa Fe. Cabe destacar que la gran mayoría de los suministros de la zona ya se encuentran imposibilitados de mantener el servicio particular y que el actual nivel de anegamiento impide garantizar el acceso seguro de las cuadrillas ante cualquier contingencia, por lo que sostener la red con energía implicaría un riesgo eléctrico crítico e inadmisible para la comunidad.
Desde el Comité de Crisis de la provincia de Santa Fe se mantiene un monitoreo constante de la evolución hídrica y climática, trabajando de manera articulada con las áreas de asistencia social y municipal.
La normalización y posterior reconexión del servicio se programarán de manera inmediata una vez que se produzca el descenso definitivo de las aguas, el personal verifique la estabilidad mecánica de las instalaciones y cada usuario pueda acreditar las condiciones mínimas de seguridad en sus pilares e instalaciones internas.