Santa Fe

La EPE dispuso la interrupción preventiva del servicio eléctrico en Vuelta del Paraguayo ante la crecida

La medida se resolvió en el marco del Comité de Emergencia de la ciudad de Santa Fe para cuidar la vida de los vecinos: el agua en contacto con la red representa un peligro mortal de electrocución para vecinos y personal operativo, una condición que se ve agravada por la precariedad de las instalaciones internas en gran parte de los domicilios relevados. Desde la empresa de energía adelantaron que continúa el monitoreo junto a Protección Civil de la Provincia.