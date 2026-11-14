Fenómeno de El Niño: cómo actuar ante la aparición de serpientes y animales por la crecida

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La inundación de refugios naturales desplaza a distintas especies hacia las zonas urbanas y obliga a extremar los cuidados. Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático solicitan proteger a los ejemplares silvestres, amparados por ley, y evitar cualquier tipo de intervención o manipulación.