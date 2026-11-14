Fenómeno de El Niño: cómo actuar ante la aparición de serpientes y animales por la crecida

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe refuerza las recomendaciones a la ciudadanía respecto a extremar los cuidados frente al incremento de avistajes de fauna silvestre en localidades ribereñas y áreas periurbanas, un fenómeno impulsado por la crecida de los cursos de agua y el arrastre de embalsados de camalotes desde el norte hacia el centro y sur provincial.
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La inundación de refugios naturales desplaza a distintas especies hacia las zonas urbanas y obliga a extremar los cuidados. Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático solicitan proteger a los ejemplares silvestres, amparados por ley, y evitar cualquier tipo de intervención o manipulación.
“La crecida inunda los refugios naturales y reduce la disponibilidad de alimento, lo que obliga a los animales a desplazarse en busca de zonas altas y secas”, explicó que director provincial de la Delegación Centro del Ministerio, médico veterinario Mauro Pergazere, para luego indicar que “en los últimos días se registraron avistajes frecuentes de culebras y yararás, zorros y especies exóticas como el ciervos axis -en ciudades como Santa Fe y Rosario-, además de advertirse sobre la posible aparición de otras especies de mamíferos y reptiles como aguará guazú, carpinchos, lagartos overos, muchos de los cuales llegan cansados y desorientados tras largos recorridos.
En este sentido, desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático remarcan que toda la fauna autóctona está protegida por la Ley Provincial N° 4830, por lo que está estrictamente prohibida su caza, captura, acoso, tenencia como mascota, comercialización o maltrato.
Qué hacer al encontrar fauna silvestre
En caso de detectar un animal silvestre en ámbitos urbanos o periurbanos es necesario seguir estas indicaciones:
- Comunicarse al 911, a la Policía Ecológica, a la Guardia de Seguridad Rural “Los Pumas” o a la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna (correo electrónico: [email protected]), detallando ubicación exacta, especie o descripción y estado del animal.
- Mantener distancia, no intentar tocarlo, capturarlo ni trasladarlo por cuenta propia, y evitar acercarse para tomar fotos o videos.
- No acorralar, permitirle que pueda alejarse si se encuentra simplemente desorientado.
- Mantener a los animales de compañía alejados, dentro de la vivienda o en un espacio cerrado y seguro. Si están en el exterior, sujetarlos con correa para evitar acercamientos, ataques, y la posible transmisión de enfermedades y estrés.
- No alimentar ni dar agua al animal salvo indicación expresa de los veterinarios.
- En caso de intervención veterinaria: no administrar ningún tipo de medicamento, sedante o anestésico sin la indicación y autorización previa del personal de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna.
Prevención en el hogar y ante mordeduras
Dado que los ofidios cumplen un rol ecológico clave como controladores naturales de roedores -ayudando a reducir el riesgo de enfermedades como leptospirosis o hantavirus-, se recomienda no matarlos y mantener los patios desmalezados, con pasto corto y libres de escombros, basura o agua estancada. Para tareas de limpieza en zonas de pastizales, utilizar botas de caña alta y guantes.
Ante una eventual mordedura en personas, se debe lavar la zona con agua y jabón, retirar anillos, pulseras o prendas ajustadas, no realizar torniquetes, cortes ni succión, y acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Si la mordedura afecta a una mascota, se debe retirar su collar para evitar una posible asfixia por inflamación, limpiar la herida y llevarla de urgencia al veterinario, recordando además mantener al día la vacunación contra la leptospirosis.
Precaución en rutas para prevenir atropellamientos
El agotamiento y la desorientación provocados por los desplazamientos también incrementan el riesgo de colisiones en corredores viales.
Para mitigar esta problemática de manera estructural, el Gobierno de Santa Fe determinó once Áreas de Mitigación de Atropellamiento de Fauna (AMAF) con cartelería preventiva específica y monitoreo mediante cámaras trampa, además de incorporar de forma obligatoria pasafaunas e infraestructura de conectividad ecológica en las nuevas licitaciones de rutas y puentes.
A quienes circulan por las rutas provinciales y nacionales se les solicita adoptar pautas de manejo:
* Extremar la atención en horarios y zonas críticas: reducir la velocidad en tramos señalizados como paso de fauna o cercanos a reservas y cursos de agua, especialmente al amanecer, al atardecer, durante la noche y en jornadas de lluvia o crecidas.
* Al encontrar un animal en la calzada: encender las balizas, disminuir la velocidad de manera progresiva y no tocar bocina ni encender luces altas de forma directa, ya que encandilan y paralizan al ejemplar.
* Ante el hallazgo de fauna herida en ruta: No tocar ni mover al animal y dar aviso inmediato al 911 para activar el rescate técnico y estar atento a las recomendaciones del caso. Quienes deseen colaborar con el registro científico de avistajes o atropellamientos pueden reportarlos a través de las plataformas de ciencia ciudadana Epicollect5 o Argentinat.