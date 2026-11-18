Crecida

El río Paraná bajó una centésima de milímetro frente a Santa Fe: cuál es el nivel actual

El registro corresponde a las 15 de este miércoles y muestra una variación de -0,01 metros en un período de tres horas. La Prefectura consignó que el estado del río en el puerto santafesino es de bajante, aunque permanece en nivel de evacuación.