El río Paraná registró un leve descenso en la ciudad de Santa Fe, de acuerdo con el último informe de la Prefectura Naval Argentina. Según los datos difundidos este miércoles 18 de noviembre, el nivel se ubicó en 5,85 metros, una centésima de milímetro por debajo de la medición anterior, cuando había alcanzado los 5,86 metros.
El río Paraná bajó una centésima de milímetro frente a Santa Fe: cuál es el nivel actual
El registro corresponde a las 15 de este miércoles y muestra una variación de -0,01 metros en un período de tres horas. La Prefectura consignó que el estado del río en el puerto santafesino es de bajante, aunque permanece en nivel de evacuación.
El registro corresponde a las 15 de este miércoles y muestra una variación de -0,01 metros en un período de tres horas. La Prefectura consignó que el estado del río en el puerto santafesino es de bajante, aunque permanece en nivel de evacuación.
Valores de referencia en Santa Fe
En cuanto a los valores de referencia, el informe establece una alerta a los 5,30 metros y un nivel de evacuación de 5,70 metros.
De esta manera, la altura actual continúa 15 centímetros por encima de este último umbral.
La situación en Entre Ríos
El comportamiento del Paraná presenta variaciones en distintos puntos de su recorrido. En la ciudad de Paraná, por ejemplo, el hidrómetro marcó 5,71 metros y registró una leve suba de un centímetro en las dos horas anteriores.