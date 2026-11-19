La Municipalidad de Santa Fe continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y las tareas de prevención y asistencia a las familias afectadas por la crecida del río Paraná. Actualmente, 292 personas se encuentran alojadas en los dos Centros de Asistencia Integral, mientras continúan los trabajos de mantenimiento del sistema de protección hídrica y la asistencia a vecinos de la zona de la Costa que permanecen en sus viviendas.
Crecida del río Paraná: casi 300 personas permanecen evacuadas en Santa Fe
El municipio refuerza la contención a casi 300 evacuados en los centros de asistencia, mientras intensifica las tareas en defensas ante el avance del agua.
Altura de los ríos
Según los últimos registros informados por Prefectura Naval Argentina, el río Paraná alcanzó los 5,86 metros en el Puerto de Santa Fe, última actualización 15 horas. Mientras que el río Salado registra una altura de 2,97 metros en Recreo.
Personas asistidas
En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen alojadas 262 personas, de las cuales 159 son mayores y 103 menores, correspondientes a 78 familias.
Por su parte, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur se encuentran alojadas 30 personas, de las cuales 19 son mayores y 11 menores, pertenecientes a 11 familias. En este predio continúan los trabajos de construcción de módulos habitacionales para ampliar la capacidad de alojamiento.
En total, el municipio brinda asistencia a 292 personas (178 mayores y 114 menores), distribuidas en ambos centros.
Asistencia y acompañamiento en los centros
Los dispositivos municipales continúan trabajando de manera articulada para brindar atención y acompañamiento a las personas alojadas en ambos Centros de Asistencia Integral.
En este marco, equipos de Salud, la Subsecretaría de Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA), el COBEM y la Cruz Roja mantienen su presencia y desarrollan distintas acciones de asistencia, atención sanitaria, acompañamiento educativo y recreativo, y cuidado de los animales de las familias alojadas.
Paralelamente, la Municipalidad continúa brindando asistencia a vecinos de la zona de la Costa que permanecen en sus viviendas y se encuentran aislados por el avance del agua. Estas acciones complementan el trabajo que se desarrolla en los centros de alojamiento, con el objetivo de acompañar a las familias afectadas por la crecida.
Trabajos en el sistema de protección hídrica
La Municipalidad de Santa Fe continúa con las tareas preventivas de mantenimiento y acondicionamiento del sistema de protección hídrica en distintos sectores de la ciudad.
Durante la jornada de este jueves, en Colastiné Sur se realizaron trabajos de limpieza de cruces domiciliarios para favorecer el escurrimiento, a través de las cunetas, del agua proveniente de filtraciones de las napas.
Asimismo, continuaron las tareas de bolseo en el paraje La Boca, en Alto Verde, y los trabajos de limpieza del reservorio ubicado en plaza Evita, en el mismo distrito.
Estas intervenciones forman parte de las acciones preventivas que lleva adelante el municipio para mantener las condiciones de funcionamiento del sistema de drenaje y protección hídrica, en el marco de la evolución de los niveles de los ríos.
Recomendaciones
La Municipalidad solicita a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que trabaja en los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.
Asimismo, recuerda la importancia de no arrojar residuos en calles, canales o desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua.
Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.