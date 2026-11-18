El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, destituyó este miércoles (18.11.2026) a Justo Zacarías, director paraguayo de Itaipú, la hidroeléctrica compartida con Brasil sobre el río Paraná, por su actuación en la crisis bancaria que provocó la destitución y el encarcelamiento del ahora expresidente Santiago Peña.
Pedro Alliana destituyó al director de la hidroeléctrica Itaipú
La oposición y disidentes del gobernante partido Colorado pedían su destitución por autorizar dos depósitos en Ueno Bank. El presidente interino autorizó su remoción del cargo.
El Banco Central intervino el banco digital Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, lo que dejó a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos. La entidad tenía unos tres millones de clientes y concentraba cuantiosos fondos de organismos públicos, incluidos de Itaipú.
Uso "irresponsable" de fondos que "compromete dinero público"
Zacarías aseguró que no había "incumplido ninguna norma interna" y que se retira "con el deber cumplido", en una carta pública difundida antes de dejar el cargo.
La oposición y disidentes del gobernante partido Colorado pedían su destitución por autorizar dos depósitos en Ueno Bank: uno de 163,8 millones de dólares y otro en guaraníes, equivalente a unos 18,3 millones de dólares. El monto fue confirmado por Itaipú en redes sociales.
Se trató de una colocación "irresponsable" que "compromete dinero público y exige explicaciones inmediatas", denunciaron miembros del oficialismo en un comunicado el 9 de noviembre.