La Fiscalía paraguaya acusó este viernes (13.11.2026) por asociación criminal al expresidente Santiago Peña y al exjefe del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, así como a tres exdirectivos de esa institución y al superintendente del sector, dentro de la investigación por la intervención de Ueno Bank, entidad que recibió importantes fondos públicos durante el mandato de Peña.
Paraguay: la fiscalía acusó a Santiago Peña de asociación criminal
Se trata de un nuevo cargo contra el exmandatario, quien arriesga una pena de hasta 15 años de cárcel por el escándalo de Ueno Bank.
El fiscal Christian Benítez dijo a la prensa que este nuevo cargo contra el exmandatario se suma a los de lesión de confianza y administración en provecho propio, de los que fue acusado inicialmente, lo que implica una ampliación de la acusación.
En ese contexto, Benítez indicó que la asociación criminal y la lesión de confianza se catalogan como delitos "precedentes" (previos) al lavado de activos.
Pese a la nueva acusación, el funcionario señaló que la expectativa de pena contra el exmandatario es de quince años de cárcel.
También fueron acusados el superintendente de bancos en Paraguay, Holger Insfrán, detenido en la víspera durante un operativo de registro a su vivienda, y los antiguos miembros del directorio del BCP Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora, arrestados esta misma jornada.
"Reuniones clandestinas periódicas"
Peña está acusado de utilizar su influencia para favorecer a Ueno, en cuyo grupo controlador tuvo acciones. Se lo señala por la colocación de cientos de millones de dólares de fondos públicos en la entidad. "Desde la Presidencia de la República Santiago Peña Palacios habría actuado como jefe de la estructura", señala un acta de la Fiscalía a la que accedió la agencia de noticias AFP.
Según el Ministerio Público, Peña habría encabezado una "estructura organizada y jerárquica inserta dentro del propio aparato estatal" para subordinar los controles financieros del BCP a los intereses del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.
La Fiscalía sostiene que el político habría mantenido "reuniones clandestinas periódicas" con Federico Vázquez, presidente del grupo, en la residencia presidencial, y dado instrucciones para evitar la intervención del banco.
Según la Fiscalía, los funcionarios del BCP habrían actuado de manera coordinada para ocultar las irregularidades financieras de Ueno y permitir que continuara captando depósitos pese a las advertencias sobre su insolvencia.
Santiago Peña fue removido del cargo la semana pasada en un juicio político en el Senado por "mal desempeño de sus funciones" y horas después quedó detenido.