Escándalo en Paraguay

Caso Ueno: abrieron la bóveda secreta de la mansión de Santiago Peña

La Fiscalía confirmó que la bóveda de Peña fue abierta, pero aún no compartió imágenes ni información oficial acerca del contenido. La cámara estaba oculta tras una pared falsa y tenía una doble puerta con un sofisticado sistema de seguridad israelí.