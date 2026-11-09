Investigación

Paraguay: qué se sabe de la bóveda secreta hallada en una propiedad de Santiago Peña

El procedimiento se realizó en una residencia de verano del expresidente paraguayo, ubicada en San Bernardino. La estructura estaba escondida detrás de una pared falsa y tendría un sistema de seguridad de origen israelí. La propiedad está bajo investigación por préstamos millonarios otorgados por Ueno Bank.