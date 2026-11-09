El allanamiento de una propiedad vinculada al expresidente de Paraguay Santiago Peña sumó un nuevo capítulo a la investigación judicial por el caso Ueno Bank.
Paraguay: qué se sabe de la bóveda secreta hallada en una propiedad de Santiago Peña
El procedimiento se realizó en una residencia de verano del expresidente paraguayo, ubicada en San Bernardino. La estructura estaba escondida detrás de una pared falsa y tendría un sistema de seguridad de origen israelí. La propiedad está bajo investigación por préstamos millonarios otorgados por Ueno Bank.
Durante el procedimiento, realizado en una residencia de verano ubicada en San Bernardino, los investigadores encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa. El compartimiento no pudo ser abierto durante la primera inspección y las autoridades continuaban con las tareas para intentar acceder a su interior.
El operativo fue encabezado por fiscales y efectivos policiales en un inmueble situado en la zona de Ciervo Cuá, en el departamento de Cordillera, a unos 50 kilómetros de Asunción.
La diligencia forma parte de una causa penal que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la entidad bancaria y las operaciones financieras utilizadas para construir la vivienda.
Según informó el Ministerio Público paraguayo, los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore estuvieron a cargo del procedimiento. El hallazgo de la bóveda, en tanto, fue difundido por medios de comunicación de Paraguay.
Oculta detrás de una pared falsa y con un sistema de seguridad especial
El hallazgo de la bóveda se convirtió en uno de los aspectos centrales del allanamiento. Según las publicaciones de medios paraguayos, el compartimiento estaba oculto detrás de una pared falsa y contaba con un sistema de seguridad de alta complejidad, que incluiría tecnología de origen israelí y mecanismos de reconocimiento biométrico, como la lectura del iris.
De acuerdo con la información difundida por ABC Color, los investigadores consiguieron abrir una primera puerta que daba acceso al sector, pero se encontraron con una segunda compuerta blindada que no pudieron destrabar. Esa barrera impidió que los fiscales y policías ingresaran al interior de la estructura durante el procedimiento.
El fiscal Christian Benítez explicó que el Ministerio Público busca alternativas para acceder al compartimiento y que solicitará asistencia de especialistas para determinar cuál es el método más adecuado. Entre las posibilidades mencionadas figura recurrir a personas que eventualmente tengan autorización para ingresar mediante el sistema biométrico. También se analiza la opción de una detonación controlada, aunque no existe una decisión tomada al respecto.
Según el funcionario, una de las alternativas sería consultar a Leticia Ocampos, ex primera dama, para establecer si cuenta con autorización de acceso. Benítez aclaró que, por el momento, no se contempla trasladar al expresidente hasta la vivienda para que intervenga en la apertura. También señaló que otros familiares podrían ser consultados, aunque no están obligados a colaborar con la investigación.
Otra de las hipótesis mencionadas por el fiscal es que el recinto podría funcionar como una habitación de seguridad o de pánico. Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada y tampoco se conoce qué elementos podría contener la bóveda. La eventual utilización de explosivos, además, requiere una evaluación técnica para evitar daños en la estructura o en los objetos que pudieran encontrarse en su interior.
Hasta el momento, el Ministerio Público no informó oficialmente qué hay detrás de la segunda puerta ni confirmó que se haya logrado ingresar. Por eso, el contenido del compartimiento continúa siendo una incógnita dentro de una investigación que busca esclarecer las operaciones financieras vinculadas con la construcción de la residencia.
Los préstamos de Ueno Bank que están bajo investigación
La propiedad quedó en el centro de la investigación por los créditos utilizados para financiar su construcción. Según la documentación citada por medios paraguayos, Peña recibió dos préstamos simultáneos de Ueno Bank el 13 de mayo de 2024, cuando todavía ejercía la Presidencia.
Las operaciones sumaron 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a unos 567.254 dólares. La construcción de la vivienda habría demandado alrededor de 7.700 millones de guaraníes, es decir, entre 1,2 y 1,3 millones de dólares.
Otro de los puntos que forman parte de las actuaciones judiciales es el monto de las cuotas mensuales. Según los datos difundidos, los pagos ascendían a 239 millones de guaraníes, unos 38.250 dólares, una cifra que representaba aproximadamente seis veces el salario presidencial de Peña.
La causa investiga presuntos delitos vinculados con esas operaciones financieras. El expresidente fue imputado y permanece bajo prisión preventiva en la sede del Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción.
Además del allanamiento en la residencia de San Bernardino, los fiscales realizaron el domingo una requisa del teléfono celular de Peña en el lugar donde permanece detenido, según informó el juez penal de Garantías Humberto Otazú.
Las diligencias buscan reunir elementos para avanzar en la investigación sobre los créditos y el patrimonio vinculado con la propiedad. Por ahora, el contenido de la bóveda continúa siendo una incógnita.