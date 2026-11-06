La defensa de Peña pidió anular el juicio político: “No hay pruebas, hay dimes y diretes”

Legisladores paraguayos asisten a una sesión extraordinaria sobre el juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien renunció en medio de acusaciones de vinculación en el colapso del prestamista digital Ueno, pero cuya renuncia aún no ha sido aceptada, en Asunción, Paraguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo