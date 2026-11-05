El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que ejercería su derecho a defensa ante el avance del juicio político impulsado en su contra, en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank.
Santiago Peña anunció que se defenderá del juicio político en Paraguay y pidió que devuelvan los ahorros de Ueno Bank
El mandatario aseguró que aportará pruebas ante las instituciones y reclamó que la devolución de los depósitos no quede condicionada a su futuro político. Sin embargo, horas después de ese pronunciamiento, presentó su renuncia a la Presidencia, mientras Diputados aprobó avanzar con el juicio político.
A través de un mensaje dirigido a sus compatriotas, aseguró que se presentaría ante las instituciones correspondientes, aportaría las pruebas necesarias y colaboraría para esclarecer las presuntas irregularidades.
"Me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", expresó Peña, quien sostuvo que rendir cuentas es una responsabilidad frente a la ciudadanía, incluso cuando considera que algunos sectores ya adelantaron su decisión sobre el proceso.
En su declaración, el jefe de Estado también buscó separar su situación política de la respuesta que esperan los miles de ahorristas afectados por la crisis de la entidad financiera. "El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo", remarcó.
El mensaje de Santiago Peña en medio de la crisis de Ueno Bank
El comunicado se conoció en un escenario de creciente tensión institucional en Paraguay. La intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central, luego de detectar graves problemas de solvencia, dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a sus fondos y abrió una disputa política sobre los controles financieros y el destino de recursos públicos depositados en la entidad.
Ueno Bank llegó a reunir cerca de tres millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes y administraba importantes depósitos de organismos estatales. La crisis adquirió una dimensión política mayor por los vínculos empresariales que Peña mantuvo con el Grupo Vázquez, conglomerado relacionado con la entidad financiera.
El mandatario había afirmado que se desvinculó de ese grupo en marzo de 2025.
La oposición cuestionó posibles conflictos de intereses y reclamó explicaciones sobre el manejo de los fondos. En paralelo, la Fiscalía abrió investigaciones para determinar eventuales responsabilidades penales.
Frente a ese escenario, Peña afirmó que aportaría toda la información que le requirieran las autoridades y que quienes hubieran infringido la ley deberían responder ante la Justicia. "La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley", sostuvo.
Peña pidió que la devolución de los depósitos avance en paralelo al juicio político
Uno de los puntos centrales del mensaje estuvo dirigido a los clientes de Ueno Bank, que esperan recuperar sus ahorros tras la intervención de la entidad.
Queridos compatriotas: Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad. Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo. Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley. Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas. Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra. Les pido que preservemos la calma y la paz. El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas. Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas. Que Dios bendiga al Paraguay.— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026
Peña sostuvo que la investigación de las presuntas irregularidades y las medidas para devolver el dinero deben avanzar simultáneamente. Según planteó, la discusión sobre su permanencia en la Presidencia no podía convertirse en un obstáculo para resolver la situación de las familias afectadas.
"Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra", afirmó.
El mandatario también señaló que su prioridad había sido impulsar, dentro del marco legal y en coordinación con los organismos responsables, las medidas necesarias para que los depositantes pudieran recuperar sus fondos.
En ese contexto, el Gobierno paraguayo había promovido medidas para agilizar la devolución de los depósitos mediante el fondo de garantía. Según las autoridades, la cobertura legal alcanzaría a la totalidad de los saldos de aproximadamente el 97% de los clientes de la entidad.
La renuncia de Santiago Peña y el avance del juicio político
Sin embargo, el escenario político cambió horas después del comunicado. Este jueves 5 de noviembre, Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia de Paraguay, en medio de la pérdida de respaldo de sectores de su propio espacio político y antes de que avanzara el proceso de juicio político en el Congreso.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, la acusación para someterlo a juicio político y remitió el proceso al Senado. La Cámara alta debía resolver tanto la situación de la renuncia como la continuidad del procedimiento de destitución.
La decisión del mandatario se produjo después de que el expresidente Horacio Cartes, principal referente del Partido Colorado y aliado político de Peña, respaldara públicamente el juicio político. El caso Ueno Bank también derivó en investigaciones penales sobre el funcionamiento de la entidad, los controles regulatorios y la colocación de fondos públicos.
De esta manera, el pronunciamiento en el que Peña prometía defenderse y reclamaba priorizar a los ahorristas quedó atravesado por un nuevo capítulo de la crisis institucional paraguaya, cuyo desenlace político y judicial todavía está en discusión.