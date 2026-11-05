Santiago Peña anunció este jueves su renuncia a la Presidencia de Paraguay mediante un video difundido en sus redes sociales. La decisión se conoció mientras la Cámara de Diputados trataba la acusación para someterlo a juicio político por la crisis de Ueno Bank.
Santiago Peña anunció su renuncia en medio del escándalo bancario en Paraguay
El mandatario comunicó su decisión mediante un video en redes, mientras Diputados trataba el pedido de juicio político por el caso Ueno Bank.
La publicación fue presentada como un mensaje “al pueblo paraguayo”. El anuncio llegó después de que los reclamos de los ahorristas y los cuestionamientos por sus antiguos vínculos empresariales con el grupo que controlaba la entidad se trasladaran al Congreso.
La pérdida de respaldo
La salida se produjo después de que sectores del propio oficialismo anunciaran su respaldo al proceso de destitución. Horacio Cartes, expresidente y titular del Partido Colorado, también había acompañado el avance del juicio político contra quien impulsó como candidato en 2023.
El pedido había sido promovido por diputados opositores y disidentes del oficialismo por presunto mal desempeño de sus funciones. Entre los cuestionamientos figuraba un posible conflicto de intereses por la participación accionaria que Peña había tenido en el grupo empresarial vinculado al banco.
Ahorristas y protestas
La crisis se desató tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay y la suspensión de sus servicios. La imposibilidad de acceder a los depósitos provocó filas frente a las sucursales y movilizaciones en Asunción para exigir la devolución del dinero.
Las protestas incluyeron enfrentamientos con la Policía, que utilizó gases lacrimógenos y camiones hidrantes. El caso también derivó en la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y en la detención de ocho directivos de la entidad financiera.
Antes del anuncio de su dimisión, Peña había promulgado una ley para habilitar la devolución de parte de los fondos retenidos. El dirigente había asumido la Presidencia el 15 de agosto de 2023 y su mandato estaba previsto hasta 2028.