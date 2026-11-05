Un grupo de legisladores opositores presentó este miércoles una moción para destituir al presidente de Paraguay, Santiago Peña, en medio de la crisis generada por la intervención de Ueno Bank, una de las entidades financieras más importantes del país. La medida despertó preocupación entre los ahorristas, que esperan definiciones sobre la devolución de sus depósitos.
Paraguay: la oposición pidió destituir al presidente Santiago Peña
La crisis desatada en el sistema financiero derivó en cambios de autoridades y abrió un complejo escenario político para la gestión del mandatario paraguayo.
El planteo contra el mandatario se sustenta en presuntas irregularidades vinculadas con un posible conflicto de intereses. Peña formó parte del directorio de la entidad bancaria hasta el año pasado, antes de asumir la presidencia.
Mala conducta y conflicto de intereses
La solicitud de destitución fue respaldada por 35 legisladores opositores en el Congreso paraguayo. Los firmantes argumentaron que existen motivos para avanzar contra el jefe de Estado por presunta “mala conducta y conflicto de intereses”, debido a su anterior vínculo con la entidad intervenida.
El debate continuará este jueves, cuando los integrantes del Congreso volverán a reunirse para analizar la iniciativa. Sin embargo, el respaldo conseguido hasta el momento no alcanza para impulsar la salida de Peña: se necesitan 53 votos para avanzar con la destitución.
Por qué intervinieron Ueno Bank
La crisis institucional se desencadenó luego de que el Banco Central de Paraguay (BCP) dispusiera, el martes, la intervención de Ueno Bank. La decisión se tomó después de comprobar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa local.
La medida generó preocupación en el sistema financiero y temor entre los clientes ante la posibilidad de que otras entidades atraviesen dificultades similares.
El episodio también tuvo consecuencias en la conducción del organismo regulador. Tras la intervención, Peña solicitó la salida del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y designó en su reemplazo a Pedro De Jesús Acosta.
Qué pasará con los ahorros
Una de las principales inquietudes de los usuarios de Ueno Bank está relacionada con la recuperación de sus depósitos. En ese contexto, el Fondo de Garantías de Depósitos establece una cobertura de hasta 75 salarios mínimos.
Ese límite equivale a 228,3 millones de guaraníes, unos 38.300 dólares. La garantía constituye uno de los puntos centrales para los ahorristas que aguardan precisiones sobre el futuro de sus fondos tras la intervención.
Mientras tanto, la situación de la entidad financiera abrió un frente político para el gobierno de Peña. La oposición buscará continuar el debate parlamentario este jueves, aunque todavía necesita reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa de destitución.