El Gobierno de Paraguay atraviesa una fuerte crisis política y financiera luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera la intervención de Ueno Bank, una entidad digital vinculada al presidente Santiago Peña. La decisión se tomó tras detectar graves problemas de solvencia y dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos.
Paraguay intervino una entidad ligada al presidente Santiago Peña y renunció el titular del Banco Central
Se trata de Ueno Bank, que quedó bajo control estatal por problemas de solvencia y sus clientes no pueden operar. El escándalo derivó en la salida del jefe del organismo regulador y abrió una crisis política.
La medida fue anunciada el martes 3 de noviembre y estuvo acompañada por la renuncia de Carlos Carvallo, quien encabezaba el organismo regulador desde 2023. El funcionario había estado al frente de la financiera Ueno antes de asumir la conducción del Banco Central, un antecedente que generó cuestionamientos por un posible conflicto de intereses.
El procedimiento de resolución se inició después de que una evaluación determinara que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la legislación paraguaya.
Desde el Banco Central explicaron que la intervención busca ordenar la situación de la institución, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero. Durante el proceso, las operaciones de Ueno quedaron suspendidas y sus sucursales dejaron de atender al público.
Crisis bancaria
Ueno Bank es una de las entidades financieras de mayor crecimiento en Paraguay. Cuenta con aproximadamente 2,9 millones de clientes y concentra una parte importante de las operaciones bancarias del país.
Además de los depósitos particulares, administra fondos públicos por unos 850 millones de dólares. Entre ellos se encuentran recursos vinculados al sistema previsional y pagos de jubilaciones, una situación que incrementó la preocupación por el alcance de la intervención.
Tras conocerse la medida, numerosos clientes se concentraron frente a las sucursales para reclamar por sus ahorros. Entre los afectados hay jubilados que reciben sus haberes a través de la entidad y que quedaron temporalmente imposibilitados de operar.
Las autoridades anunciaron que los depósitos estarán alcanzados por el Fondo de Garantía de Depósitos, que contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos, equivalente a aproximadamente 38.000 dólares por persona.
Además, el Banco Central informó que los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, unos 1.675 dólares, mientras se organiza el procedimiento para atender las obligaciones de la entidad.
El organismo también deberá evaluar los activos y pasivos del banco, además de determinar los mecanismos para transferir depósitos y garantizar la devolución de los fondos dentro del marco legal.
Vínculos políticos
La intervención tuvo una repercusión inmediata en el Gobierno de Santiago Peña debido a los antecedentes comerciales del mandatario con el grupo empresario relacionado con Ueno.
El presidente paraguayo había sido accionista de Ueno Holding, vinculado al grupo propietario del banco, y mantuvo esa participación hasta marzo de 2025. Aunque se desvinculó del negocio, sus antiguos vínculos volvieron a quedar bajo la lupa tras la decisión del Banco Central.
También generó cuestionamientos la designación de Carvallo al frente del organismo regulador. Antes de asumir ese cargo, en 2023, había sido presidente de la financiera Ueno, que posteriormente se convirtió en banco.
Peña solicitó públicamente su renuncia luego de que se anunciara la intervención. El funcionario finalmente presentó su dimisión y sostuvo que su salida permitiría reducir las tensiones políticas y facilitar el trabajo de las autoridades durante el proceso.
En paralelo, la Fiscalía paraguaya ordenó la detención de directivos de la entidad en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades. Entre los involucrados se encuentra Miguel Vázquez, uno de los principales responsables del grupo empresario vinculado al banco. Siete directivos fueron detenidos, según los reportes difundidos este miércoles.
Investigación y repercusiones
Uno de los puntos bajo investigación está relacionado con los préstamos otorgados a empresas vinculadas a los propietarios de la entidad. Según explicó Carvallo, los primeros hallazgos detectados durante las inspecciones estuvieron relacionados con esos créditos y con el posterior deterioro de los indicadores financieros.
El caso también puso bajo discusión la supervisión que ejerció el Banco Central sobre Ueno durante su acelerado crecimiento. En los meses anteriores, legisladores habían cuestionado los informes del organismo y reclamado explicaciones sobre la exposición de fondos públicos en la entidad.
La crisis tuvo repercusiones en el ámbito político. Sectores de la oposición anunciaron que impulsarán un juicio político contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, mientras reclaman explicaciones sobre los vínculos entre el Gobierno y el grupo empresario.
El presidente, por su parte, sostuvo que se trata de un problema particular de una entidad y descartó que exista un riesgo generalizado para el sistema financiero paraguayo. También respaldó el tratamiento de un proyecto de ley destinado a acelerar los pagos a los ahorristas y garantizar los fondos públicos comprometidos.
La situación llevó además a Peña a suspender un viaje previsto a España para participar de la Cumbre Iberoamericana. Mientras avanzan las investigaciones y el proceso de intervención, el futuro de Ueno Bank y la devolución de los depósitos se convirtieron en los principales focos de atención en Paraguay.